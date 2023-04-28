atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Изображение материала

Новосибирский «Мачете» разрубил три легковых автомобиля

28 апреля 2023, 07:36
Фото: Агентство безопасности «ГВАРДИЯ»
Неадеквата пришлось скрутить

Новосибирский «Мачете» крушил огромным тесаком лобовые стекла автомобилей

В Кировском районе Новосибирска был задержан буйный новосибирец. Мужчина бегал по улице Петухова и размахивал ножом.
«Около 21.00 вечера к бойцам ГБР-76 подбежали две девочки лет 15-ти и со словами: «Помогите, он с ножом!» указали на странного мужчину», - указано на сайте агентства безопасности «ГВАРДИЯ».

Сообщается, что мужчина бегал от тротуара к проезжей части и размахивал тесаком. При этом он не просто пугал людей оружием, но втыкал нож в лобовые стекла автомобилей. На глазах гвардейцев странный новосибирец прорубил насквозь три лобовых стекла.

В итоге мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Оказалось, что задержанный живет в ЖК «Матрешкин двор» и уже давно подсел на наркотики. Сейчас буйным любителем тесаков занимаются правоохранительные органы.

Напал на школьника с ножом в Новосибирске - покушение на убийство расследует СК
Узнать подробнее
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Хулиганы#Наркоманы#Вандализм#Полиция
Подпишитесь
Я мог отказаться: 20-летний мобилизованный из Кыштовки о земляках и бане на СВО
Вчера, 11:30
Места салютов и фейерверков 9 мая 2023 назвал мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Сегодня, 05:40
Поставил на колени: в Новосибирске тренер по боксу отшлепал 6-летнюю девочку
Сегодня, 01:28
В Новосибирске любителей шашлыков начнут штрафовать на 20 тысяч рублей
Сегодня, 04:52
«Западло гопстопить мужика с женщиной»: новосибирцы об избиении мужчины мигрантами
Сегодня, 03:36
Стало известно в каких районах НСО пройдет «Бессмертный полк» в очном формате
Сегодня, 06:35