Сообщается, что мужчина бегал от тротуара к проезжей части и размахивал тесаком. При этом он не просто пугал людей оружием, но втыкал нож в лобовые стекла автомобилей. На глазах гвардейцев странный новосибирец прорубил насквозь три лобовых стекла.