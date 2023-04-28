Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
«Около 21.00 вечера к бойцам ГБР-76 подбежали две девочки лет 15-ти и со словами: «Помогите, он с ножом!» указали на странного мужчину», - указано на сайте агентства безопасности «ГВАРДИЯ».
Сообщается, что мужчина бегал от тротуара к проезжей части и размахивал тесаком. При этом он не просто пугал людей оружием, но втыкал нож в лобовые стекла автомобилей. На глазах гвардейцев странный новосибирец прорубил насквозь три лобовых стекла.
В итоге мужчину задержали и передали сотрудникам полиции. Оказалось, что задержанный живет в ЖК «Матрешкин двор» и уже давно подсел на наркотики. Сейчас буйным любителем тесаков занимаются правоохранительные органы.