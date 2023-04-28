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Новосибирские школьники опасаются «прогореть» в бизнесе из-за долгов

28 апреля 2023, 05:50
Фото: 1MI
Новосибирские школьники хотели бы заняться бизнесом

Новосибирские школьники опасаются «прогореть» в бизнесе из-за долгов

Учащиеся новосибирских школ рассказали о своем отношении к бизнесу. Многие из них считают, что первое дело лучше всего открыть в молодости.

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование бизнес-клуба «Атланты», 33% учащихся считают, что первый бизнес лучше всего начать до 25 лет, 18% склонны открыть свое дело до достижения 35 лет. При этом больше всего старшеклассники боятся не получить поддержки от близких и влезть в большие долги на первом этапе (30% и 14% соответственно).

Кроме того, школьники отмечают необходимость работы сразу в нескольких направлениях(20%), высокий уровень ответственности (18%) и ненормированный рабочий день(13%). Однако одновременно с этим учащихся привлекает возможность зарабатывать больше (16%) и получать удовольствие от работы(13%).

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#Экономика#Новосибирск#Александр Ляхов#Школьники#Предпринимательство#Предприниматели
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