Новосибирские школьники опасаются «прогореть» в бизнесе из-за долгов

Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование бизнес-клуба «Атланты», 33% учащихся считают, что первый бизнес лучше всего начать до 25 лет, 18% склонны открыть свое дело до достижения 35 лет. При этом больше всего старшеклассники боятся не получить поддержки от близких и влезть в большие долги на первом этапе (30% и 14% соответственно).