Новосибирские школьники опасаются «прогореть» в бизнесе из-за долгов

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Как сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на исследование бизнес-клуба «Атланты», 33% учащихся считают, что первый бизнес лучше всего начать до 25 лет, 18% склонны открыть свое дело до достижения 35 лет. При этом больше всего старшеклассники боятся не получить поддержки от близких и влезть в большие долги на первом этапе (30% и 14% соответственно).
Кроме того, школьники отмечают необходимость работы сразу в нескольких направлениях(20%), высокий уровень ответственности (18%) и ненормированный рабочий день(13%). Однако одновременно с этим учащихся привлекает возможность зарабатывать больше (16%) и получать удовольствие от работы(13%).