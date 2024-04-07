Предпринимательство

Новосибирские бизнесмены выступили против запрета медиафасадов на городских улицах

В администрации города Новосибирска создали проект изменений в правила размещения наружной рекламы на улицах города. В случае принятия корректировок под частичный запрет могут попасть медиаэкраны и видеофасады. Предпринимательское сообщество уже выступило против предлагаемых изменений.