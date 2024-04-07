Предпринимательство

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2024
В Новосибирской области закрывают компании, но растет количество ИП
Аналитики отмечают, что тенденция — общая для всех регионов. Работать в статусе ИП легче, чем в статусе юридического лица.
7 апреля, 09:28
Новосибирские бизнесмены выступили против запрета медиафасадов на городских улицах
В администрации города Новосибирска создали проект изменений в правила размещения наружной рекламы на улицах города. В случае принятия корректировок под частичный запрет могут попасть медиаэкраны и видеофасады. Предпринимательское сообщество уже выступило против предлагаемых изменений.
16 января, 12:55
2023
Новосибирские школьники опасаются «прогореть» в бизнесе из-за долгов
Учащиеся новосибирских школ рассказали о своем отношении к бизнесу. Многие из них считают, что первое дело лучше всего открыть в молодости.
28 апреля 2023, 05:50
2022
Сеть фастфуда «Дядя Денер» потребовали признать банкротом в Новосибирске
19 октября 2022, 12:22
Zara решила вернуться в Новосибирск
Испанские бренды Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti и другие хотят вернуться в Новосибирск. Информацию предоставил «Коммерсантъ».
19 октября 2022, 08:05
Сеть гастрономов «Барин» закрывается спустя несколько месяцев работы в Новосибирске
15 сентября 2022, 13:57

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