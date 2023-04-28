Союз Отцов в Новосибирске потребовал закрытия «Новоколледжа»

Как сообщает Сиб.фм, гнев руководителя организации Сергея Майорова вызвало недостаточная оснащенность учебных аудиторий. Студенты вынуждены сидеть по трое за одним столом. Кроме того, учащиеся вместо получения адекватных знаний постоянно курят в помещениях и воруют вещи в раздевалке.