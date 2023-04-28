Союз Отцов в Новосибирске потребовал закрытия «Новоколледжа»

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Как сообщает Сиб.фм, гнев руководителя организации Сергея Майорова вызвало недостаточная оснащенность учебных аудиторий. Студенты вынуждены сидеть по трое за одним столом. Кроме того, учащиеся вместо получения адекватных знаний постоянно курят в помещениях и воруют вещи в раздевалке.
«Прошу навести порядок в этом учреждении. Его пора закрыть!», — цитирует Сергея Майорова издание.
Кроме того, в Союзе отцов считают, что руководство учебных заведений «настраивает студентов против России». Напомним, что директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов недавно опубликовал список ректоров вузов, поддержавших специальную военную операцию на Украине.