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Союз Отцов в Новосибирске потребовал закрытия «Новоколледжа»

28 апреля 2023, 11:36
Фото: 1MI
По мнению Союза Отцов, студенты не получают никаких знаний

Союз Отцов в Новосибирске потребовал закрытия «Новоколледжа»

В новосибирском Союзе Отцов потребовали закрыть «Новоколледж» и «Новошколу». По его мнению, образовательные учреждения непригодны для занятий.

Как сообщает Сиб.фм, гнев руководителя организации Сергея Майорова вызвало недостаточная оснащенность учебных аудиторий. Студенты вынуждены сидеть по трое за одним столом. Кроме того, учащиеся вместо получения адекватных знаний постоянно курят в помещениях и воруют вещи в раздевалке.

«Прошу навести порядок в этом учреждении. Его пора закрыть!», — цитирует Сергея Майорова издание.

Кроме того, в Союзе отцов считают, что руководство учебных заведений «настраивает студентов против России». Напомним, что директор «Новоколледжа» Сергей Чернышов недавно опубликовал список ректоров вузов, поддержавших специальную военную операцию на Украине. 

Директор «Новоколледжа» Чернышов осудил ректоров вузов Новосибирска за поддержку СВО
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#Образование#Новосибирск#Александр Ляхов#Студенты#Колледж
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