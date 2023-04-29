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Семь человек разбились в жестком ДТП под Новосибирском: есть погибшие, подробности

29 апреля 2023, 02:08
Фото: ГИБДД НСО
На трассе «Иртыш» разбились 7 человек в Новосибирской области

Под Новосибирском три человека погибли в ДТП на трассе «Иртыш»

Страшная автокатастрофа произошла на трассе «Иртыш» в Новосибирской области вечером 28 апреля. На месте погибли три человека, еще четверо госпитализированы.

Предварительно известно, что в ДТП попали две машины «Шкода» и ВАЗ-2112. Первая ехала в сторону Омска из Новосибирска, вторая держала путь в Барабинск.

«В результате аварии погибли водитель «Шкоды» и пассажиры ВАЗа. Четыре человека попали в больницу, среди них есть годовалый ребенок», - сообщил врио начальника ОГИБДД Отделения МВД России по Чулымскому району Кайрат Усенов.

Личности пострадавших устанавливаются. Также выясняются обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, на дня в Новосибирске в ДТП погибла пенсионерка около 70 лет. Ее задавил контейнеровоз.

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#Алина Шефер#ДТП#Погиб#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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