Семь человек разбились в жестком ДТП под Новосибирском: есть погибшие, подробности

Posted Сегодня, 02:08
Published Сегодня, 02:08
Modified Сегодня, 02:10
Updated Сегодня, 02:10
Предварительно известно, что в ДТП попали две машины «Шкода» и ВАЗ-2112. Первая ехала в сторону Омска из Новосибирска, вторая держала путь в Барабинск.
«В результате аварии погибли водитель «Шкоды» и пассажиры ВАЗа. Четыре человека попали в больницу, среди них есть годовалый ребенок», - сообщил врио начальника ОГИБДД Отделения МВД России по Чулымскому району Кайрат Усенов.
Личности пострадавших устанавливаются. Также выясняются обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, на дня в Новосибирске в ДТП погибла пенсионерка около 70 лет. Ее задавил контейнеровоз.