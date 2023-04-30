Флаг Украины вывесили в окне многоэтажки в Новосибирске — это повторялось дважды

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Флаг сине-желтого цвета был перевернут и размещен в окне на верхнем этаже квартиры в доме № 16 по улице Разъездной.
В сообществе подписчики Telegram-канала «АСТ-54 Black» обратили внимание, что данный флаг уже висел там полгода назад и был снят после скандала в социальных сетях. Тем не менее, владелец квартиры решил вывесить его снова.
В комментариях под фото новосибирцы выразили свое возмущение и предложили заявить на квартиранта в полицию.
Однако другие пользователи предположили, что это может быть обычные жалюзи провокационных цветов, которые хозяин по какой-то причине не хочет убирать.