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Флаг Украины вывесили в окне многоэтажки в Новосибирске — это повторялось дважды

30 апреля 2023, 13:35
Фото: ТГ-канал/«АСТ-54 Black»
Украинский флаг висит на окне

В Новосибирске в окне квартиры в Советском районе вывесили флаг Украины

В доме возле железнодорожной станции Сеятель в Советском районе Новосибирска в окне многоэтажного дома вывесили флаг Украины, который был замечен очевидцами.

Флаг сине-желтого цвета был перевернут и размещен в окне на верхнем этаже квартиры в доме № 16 по улице Разъездной.

В сообществе подписчики Telegram-канала «АСТ-54 Black» обратили внимание, что данный флаг уже висел там полгода назад и был снят после скандала в социальных сетях. Тем не менее, владелец квартиры решил вывесить его снова.

В комментариях под фото новосибирцы выразили свое возмущение и предложили заявить на квартиранта в полицию.

Однако другие пользователи предположили, что это может быть обычные жалюзи провокационных цветов, которые хозяин по какой-то причине не хочет убирать.

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#Эмилия Губарева#Флаг#Украина#Дискредитация#Общество#Город#Новосибирск
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