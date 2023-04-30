Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
Декларация о доходах главы департамента связи и информатизации Новосибирска Александра Горштейна за 2022 год была опубликована на сайте мэрии.
В ней отражено, что доход Горштейна составил около 2 миллионов рублей, а его супруге удалось заработать 5,5 миллиона рублей за год.
Одна из квартир, которой владеет чиновник, имеет площадь 64,4 кв.м, а другая - 46 кв.м.
Ранее на сайте мэрии Новосибирска сообщалось, что доходы муниципальных служащих не будут размещаться в открытом доступе в соответствии с указом президента РФ. Примечательно, но открытой информации о доходах других муниципальных служащих нет.