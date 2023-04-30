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Раскрыты доходы главы департамента мэрии Новосибирска Горштейна

30 апреля 2023, 02:18
Фото: 1MI
Декларации с этого года публикуются анонимные

В Новосибирске назвали доходы главы департамента мэрии Новосибирска Горштейна

Мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах за 2022 год только одного чиновника – начальника департамента связи, изучаем подробнее.

Декларация о доходах главы департамента связи и информатизации Новосибирска Александра Горштейна за 2022 год была опубликована на сайте мэрии.

В ней отражено, что доход Горштейна составил около 2 миллионов рублей, а его супруге удалось заработать 5,5 миллиона рублей за год.

Одна из квартир, которой владеет чиновник, имеет площадь 64,4 кв.м, а другая - 46 кв.м.

Ранее на сайте мэрии Новосибирска сообщалось, что доходы муниципальных служащих не будут размещаться в открытом доступе в соответствии с указом президента РФ. Примечательно, но открытой информации о доходах других муниципальных служащих нет.

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