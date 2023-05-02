Адская жара нагрянет в Новосибирск и не отступит: прогноз погоды на первую неделю мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», пасмурные и прохладные дни отступят от Новосибирска уже в пятницу, 5 мая. Воздух прогреется до +22°C в этот день, в субботу и воскресенье, с 6 по 7 мая, ожидается +25 по Цельсию.