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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

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Адская жара нагрянет в Новосибирск и не отступит: прогноз погоды на первую неделю мая

2 мая 2023, 08:52
Фото: 1MI
Жара идет в Новосибирск - до +28 будет через два дня

Летняя жара накроет Новосибирск к 7 мая: воздух прогреется до +28°C

Жаркие дни уже подходят к Новосибирску. Специалисты ожидают +20…28°C с пятницы, 5 мая.

Даже начальник ГУ МЧС РФ региона Виктор Орлов предупредил новосибирцев, что в ближайшие дни резко потеплеет. Они готовятся к ликвидации пожаров, вызванных палом сухой травы.

«С 5 по 8 мая ожидается температура воздуха от 25 градусов и выше в Новосибирской области», - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона Орлов.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», пасмурные и прохладные дни отступят от Новосибирска уже в пятницу, 5 мая. Воздух прогреется до +22°C в этот день, в субботу и воскресенье, с 6 по 7 мая, ожидается +25 по Цельсию.

Gismeteo обещает +28 градусов в понедельник, 8 мая. А в День Победы, 9 мая, - от +22, без осадков и сильного ветра. Порывы составят всего 5 м/с.

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#Погода на неделю#Жара#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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