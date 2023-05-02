Адская жара нагрянет в Новосибирск и не отступит: прогноз погоды на первую неделю мая

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Даже начальник ГУ МЧС РФ региона Виктор Орлов предупредил новосибирцев, что в ближайшие дни резко потеплеет. Они готовятся к ликвидации пожаров, вызванных палом сухой травы.
«С 5 по 8 мая ожидается температура воздуха от 25 градусов и выше в Новосибирской области», - сообщил на оперативном совещании в правительстве региона Орлов.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», пасмурные и прохладные дни отступят от Новосибирска уже в пятницу, 5 мая. Воздух прогреется до +22°C в этот день, в субботу и воскресенье, с 6 по 7 мая, ожидается +25 по Цельсию.
Gismeteo обещает +28 градусов в понедельник, 8 мая. А в День Победы, 9 мая, - от +22, без осадков и сильного ветра. Порывы составят всего 5 м/с.