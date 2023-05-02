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Памятник активисту покрасили в зеленый цвет под Новосибирском – разгорелся скандал

2 мая 2023, 08:17
Фото: газета «Краснозёрская новь»
Бюст комсомольца Захарова покрасили в зеленый цвет под Новосибирском

Под Новосибирском разгорелся скандал из-за покраски памятника в зеленый цвет

Неизвестные покрасили бюст комсомольца Николая Захарова в зеленый цвет в поселке Краснозерское Новосибирской области. В соцсетях местные жители по этому поводу учинили скандал.

Первыми поделилась этим событием с читателями газета «Краснозёрская новь». Они узнали, что в центре поселка утром 2 мая привели в порядок территорию, где стоит памятник, а сам бюст перекрасили по неизвестным причинам в зеленый цвет.

«Это возмутительно! Зеленого цвета бюст известной, исторической личности, которого прозвали «Фантомасом». И сделали это не вандалы, а местные добровольцы. Только до сих пор непонятно, к чему это было сделано. Уже не первый раз памятники в нашем регионе подвергаются кощунству», - рассказала Atas.info местная жительница Татьяна Суровина.

В администрации Краснозерского района с раненого утра выясняли, кто покрасил памятник Захарову в зеленый цвет. Имена этих умельцев раскрывать не стали.

«Памятник уже перекрасили в прежний цвет. С виновниками проведем беседу. Хотим подчеркнуть, это была не наша инициатива», - рассказали в администрации.
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#Алина Шефер#Памятник#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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