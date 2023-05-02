В ветклиниках Новосибирска не хватает вакцин от бешенства

Как сообщает BFM-Новосибирск, специалисты фиксируют перепад таблеток против клещей. В частности, наблюдается дефицит препаратов «Бравекто» и «Симпарика». Это связано с поднятием цен поставщиками , а также возможным уходом лекарств с российского рынка. Как сообщают ветеринары, цены взлетели в три и более раза.