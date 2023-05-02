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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

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В ветклиниках Новосибирска не хватает вакцин от бешенства

2 мая 2023, 13:54
Фото: pxhere.com
В новосибирских ветклиниках не хватает лекарств

В ветеринарных клиниках Новосибирска не хватает препаратов

Новосибирские владельцы домашних животных жалуются на дефицит, либо подорожание популярных лекарств и вакцин. Ветеринары связывают это с нестабильностью рынка.

Как сообщает BFM-Новосибирск, специалисты фиксируют перепад таблеток против клещей. В частности, наблюдается дефицит препаратов «Бравекто» и «Симпарика». Это связано с поднятием цен поставщиками , а также возможным уходом лекарств с российского рынка. Как сообщают ветеринары, цены взлетели в три и более раза.

В настоящий момент также невозможно достать гормональное средство «Пропалин» и противоэпилептический препарат «Пексион». Это связано с завершением работы производителей в России. Среди вакцин невозможно найти препараты против бешенства «Нобивак» и «Эурикан». При этом, небольшой запас пока есть в госветслужбе.

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#Экология#Новосибирск#Александр Ляхов#Природа#Животные#Лекарства#Ветеринария
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