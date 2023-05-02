В ветклиниках Новосибирска не хватает вакцин от бешенства

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Как сообщает BFM-Новосибирск, специалисты фиксируют перепад таблеток против клещей. В частности, наблюдается дефицит препаратов «Бравекто» и «Симпарика». Это связано с поднятием цен поставщиками , а также возможным уходом лекарств с российского рынка. Как сообщают ветеринары, цены взлетели в три и более раза.
В настоящий момент также невозможно достать гормональное средство «Пропалин» и противоэпилептический препарат «Пексион». Это связано с завершением работы производителей в России. Среди вакцин невозможно найти препараты против бешенства «Нобивак» и «Эурикан». При этом, небольшой запас пока есть в госветслужбе.