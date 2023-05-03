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Кто родился у Павла Прилучного: актер из Бердска стал отцом в третий раз

3 мая 2023, 04:49
Фото: Блог в Инстаграм (признан экстремистской организацией в РФ) Зепюр Брутян
У Павла Прилучного родился третий ребенок.
Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян выложила в своем блоге видеоролик с рождением первенца. Для Павла Прилучного это третий ребенок. В браке с актрисой Агатой Муцениеце у него подрастают сын Тимофей и дочь Мия.

О рождении сына в своем блоге написала жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Судя по размещенному в ее соцсетях ролику, у них были совместные роды — на видео видно, как Павел перерезает пуповину, после чего хватается за сердце. На следующих кадрах он уже держит на руках новорожденного ребенка.

Супруги до последнего держали в тайне пол ребенка, да и сейчас можно только догадываться о том, что у них родился сын, судя по синему сердечку рядом с датой рождения и синему одеялу. Малыш родился 28 апреля, родители сообщили об этом 3 мая.

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Павел Прилучный родился в казахстанском Чимкенте, но его детство и юность прошли в Новосибирской области в Бердске, Павел окончил Новосибирское театральное училище, в 2003–2005 годах прежде, чем уехать покорять Москву, играл в Новосибирском театре «Глобус».

#Ольга Храмушкина#Дети#Актеры#Общество#Культура#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск
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