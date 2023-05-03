Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:55
О рождении сына в своем блоге написала жена Павла Прилучного Зепюр Брутян. Судя по размещенному в ее соцсетях ролику, у них были совместные роды — на видео видно, как Павел перерезает пуповину, после чего хватается за сердце. На следующих кадрах он уже держит на руках новорожденного ребенка.
Супруги до последнего держали в тайне пол ребенка, да и сейчас можно только догадываться о том, что у них родился сын, судя по синему сердечку рядом с датой рождения и синему одеялу. Малыш родился 28 апреля, родители сообщили об этом 3 мая.
Павел Прилучный родился в казахстанском Чимкенте, но его детство и юность прошли в Новосибирской области в Бердске, Павел окончил Новосибирское театральное училище, в 2003–2005 годах прежде, чем уехать покорять Москву, играл в Новосибирском театре «Глобус».