Также в любое время можно изменить способ получения пенсии - перевести пенсию из одного банка в другой или выбрать способ доставки через Почту России. Для этого нужно подать заявление в отделении СФР, а также в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР.