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Новосибирские пенсионеры получат пенсию в мае досрочно - известен график выплат

3 мая 2023, 10:20
Фото: 1MI
График выплаты пенсий в мае изменен в связи с праздничными днями - в Социальном фонде сообщили, в какие даты будут произведены выплаты.

В Почтовых отделениях Новосибирска, Бердска и Искитима график выплаты пенсий изменится следующим образом:

  • 4 мая пенсии можно будет получить тем, у кого даты получения - 4 и 7 мая.
  • 5 мая произведут выплаты пенсионерам за 5 и 8 мая.
  • 6 мая - за 6 и 9 мая.

В районных почтовых отделениях, а также в других городах Новосибирской области график выплат будет скорректирован в соответствии с графиком работы конкретного отделения.

Как сообщили в Социальном фонде на запрос Атас.Инфо, более 223,5 тысяч пенсионеров Новосибирской области получают пенсию и иные социальные выплаты по линии СФР через почтовые организации региона. Это чуть меньше трети от общего числа пенсионеров в области. В два раза больше - 578,5 тысяч пенсионеров Новосибирской области получают пенсию через кредитные организации.

Отделение СФР по Новосибирской области  сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 25 банками и кредитными учреждениями. Для получения пенсии на банковский счет или карту, пенсионер может выбрать любую из этих 25 организаций.

Также в любое время можно изменить способ получения пенсии - перевести пенсию из одного банка в другой или выбрать способ доставки через Почту России. Для этого нужно подать заявление в отделении СФР, а также в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР.

Получателей пенсий через кредитные организации в мае так же ждут небольшие изменения. Пенсии через кредитные организации выплачивают в два потока - 11 числа получает основная масса пенсионеров, 21 числа - оставшееся количество получателей. Поскольку в мае 21 число будет выходным, тем, кто получал всегда на карту пенсию 21 числа, ее переведут 19 мая, зачисление будет произведено не позднее следующего дня.

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Стало известно, кто получит повышенные пенсии и надбавки в мае 2023 года.

#Ольга Храмушкина#Пенсия#Пенсионеры#Социальный фонд#Общество#Экономика#День Победы#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Искитим
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