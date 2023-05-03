Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Почтовых отделениях Новосибирска, Бердска и Искитима график выплаты пенсий изменится следующим образом:
В районных почтовых отделениях, а также в других городах Новосибирской области график выплат будет скорректирован в соответствии с графиком работы конкретного отделения.
Как сообщили в Социальном фонде на запрос Атас.Инфо, более 223,5 тысяч пенсионеров Новосибирской области получают пенсию и иные социальные выплаты по линии СФР через почтовые организации региона. Это чуть меньше трети от общего числа пенсионеров в области. В два раза больше - 578,5 тысяч пенсионеров Новосибирской области получают пенсию через кредитные организации.
Отделение СФР по Новосибирской области сотрудничает по вопросам выплаты пенсий с 25 банками и кредитными учреждениями. Для получения пенсии на банковский счет или карту, пенсионер может выбрать любую из этих 25 организаций.
Также в любое время можно изменить способ получения пенсии - перевести пенсию из одного банка в другой или выбрать способ доставки через Почту России. Для этого нужно подать заявление в отделении СФР, а также в электронном виде через Личный кабинет на портале госуслуг или на сайте СФР.
Получателей пенсий через кредитные организации в мае так же ждут небольшие изменения. Пенсии через кредитные организации выплачивают в два потока - 11 числа получает основная масса пенсионеров, 21 числа - оставшееся количество получателей. Поскольку в мае 21 число будет выходным, тем, кто получал всегда на карту пенсию 21 числа, ее переведут 19 мая, зачисление будет произведено не позднее следующего дня.
Стало известно, кто получит повышенные пенсии и надбавки в мае 2023 года.