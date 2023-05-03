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Центральные улицы Новосибирска приведут в порядок и отремонтируют к Дню Победы

3 мая 2023, 07:11
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
С приходом весны в Новосибирске развернули полномасштабный ремонт дорог.

Ремонт на Писарева и Мичурина завершат к 9 мая в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание, главной темой которого стал ремонт дорог в Центральном округе города. В течение прошлой недели было приведено в порядок более 17 тыс. кв. метров дорог в центре Новосибирска.

Анатолий Локоть назвал важной задачей ко Дню Победы отремонтировать основные магистрали города. В течение прошлой недели уже привели в порядок более 17 тысяч кв. метров дорог, что в 10 раз превышает объемы ремонта дорог, выполненные неделей раньше. Увеличивать темпы ремонта дорог удается благодаря тому, что температуры становятся положительными.

На ул. Писарева идет поддерживающий ремонт, участки дорожного покрытия фрезеруются, затем восстанавливаются. Капитальный ремонт ул. Писарева планируем на следующий год, отремонтируем улицу на всём её протяжении. В последние два года здесь шли работы по замене теплосетей, покрытие было нарушено, нужно приводить его в нормативное состояние, — рассказал мэр о ремонте одной из важных центральных улиц города.

 

Ремонт центральных улиц в Новосибирске планируют завершить ко Дню Победы.Ремонт центральных улиц в Новосибирске планируют завершить ко Дню Победы.
Ремонт центральных улиц в Новосибирске планируют завершить ко Дню Победы.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Как отмечает директор МКУ «ДЭУ № 1» Алексей Лыков, во многом, погода определяет возможность выполнения дорожных работ. Апрель был холодным, приступить к полноценному ремонту сильно поврежденных участков дорог не было возможности. Сейчас, когда температура стала плюсовой, дорожники планируют успеть завершить ремонт улиц, прилегающих к Красному Проспекту, к 9 мая.

К началу лета будет восстановлено минимум 12 тысяч кв. метров дорог, для этого выделено 20 млн рублей. Обычно, в течение рабочего сезона объемы финансирования растут, что позволяет выполнить больший объем работ, чем было запланировано изначально, рассказал о планах на весну Алексей Лыков.

В планах ДЭУ №1 также ремонт 500 кв. метров дороги на улице Писарева возле улицы Ипподромская. Будет обновлена часть дороги на улице Мичурина — 300 кв. метров в сторону улицы Фрунзе, а также участок размером 200 кв. метров на улице Железнодорожной в направлении улицы Нарымская. Все перечисленные работы будут завершены ко Дню Победы, проводить ремонт дорог планируется ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта.

Какие улицы перекроют из-за ремонта теплосетей в Новосибирске летом 2023
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Стало известно, какие улицы будут перекрыты летом в Новосибирске в связи с ремонтом теплосетей.

#Ольга Храмушкина#Общество#День Победы#Ремонт#Дороги#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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