На ул. Писарева идет поддерживающий ремонт, участки дорожного покрытия фрезеруются, затем восстанавливаются. Капитальный ремонт ул. Писарева планируем на следующий год, отремонтируем улицу на всём её протяжении. В последние два года здесь шли работы по замене теплосетей, покрытие было нарушено, нужно приводить его в нормативное состояние, — рассказал мэр о ремонте одной из важных центральных улиц города.