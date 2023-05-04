Бердчане взыскали за смерть выпавшего из окна деда 2,5 миллиона рублей

Трагедия произошла в октябре 2018 года. 77-летний новосибирец выпал из окна второго этажа пансионата и позже скончался от полученных травм. Против директора и медсестры Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов имени М.И. Калинина было возбуждено уголовное дело, по итогам которого виновные получили 2,5 года условно и девять месяцев исправительных работ соответственно. Позже родственники потребовали с заведения компенсацию.