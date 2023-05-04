Бердчане взыскали за смерть выпавшего из окна деда 2,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
«22 ноября 2022 года судьей Бердского городского суда Новосибирской области Новосадовой Н.В. вынесено решение, которым частично удовлетворены исковые требования истцов: с дома-интерната в пользу истцов взысканы расходы на похороны родственника в размере 158.500 рублей, а также в счет компенсации причинённого смертью родственника морального вреда в пользу истцов – дочери и сына погибшего взыскано по 1.000.000 рублей, а в пользу истца-внука – 500.000 рублей.
Судебной коллегией по гражданским делам Новосибирского областного суда указанное решение суда оставлено без изменения», - указано на сайте инстанции.
Трагедия произошла в октябре 2018 года. 77-летний новосибирец выпал из окна второго этажа пансионата и позже скончался от полученных травм. Против директора и медсестры Бердского дома-интерната для престарелых и инвалидов имени М.И. Калинина было возбуждено уголовное дело, по итогам которого виновные получили 2,5 года условно и девять месяцев исправительных работ соответственно. Позже родственники потребовали с заведения компенсацию.