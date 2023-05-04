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Бердчане взыскали за смерть выпавшего из окна деда 2,5 миллиона рублей

4 мая 2023, 09:59
Фото: 1MI
Пенсионер скончался от травм

В Бердске с пансионата взыскали 2,5 млн рублей за падение пенсионера

В Бердске вступило в силу решение городского суда о взыскании моральной компенсации с дома престарелых за гибель пенсионера. Родственникам выплатят свыше 2 миллионов рублей.
 «22 ноября 2022 года судьей Бердского городского суда Новосибирской области Новосадовой Н.В. вынесено решение, которым частично удовлетворены исковые требования истцов: с дома-интерната в пользу истцов взысканы расходы на похороны родственника в размере 158.500 рублей, а также в счет компенсации причинённого смертью родственника морального вреда в пользу истцов – дочери и сына погибшего взыскано по 1.000.000 рублей, а в пользу истца-внука – 500.000 рублей. 
Судебной коллегией по гражданским делам Новосибирского областного суда указанное решение суда оставлено без изменения», - указано на сайте инстанции.

Трагедия произошла в октябре 2018 года. 77-летний новосибирец выпал из окна второго этажа пансионата и позже скончался от полученных травм. Против директора и медсестры Бердского дома-интерната  для престарелых и инвалидов имени М.И. Калинина было возбуждено уголовное дело, по итогам которого виновные получили 2,5 года условно и девять месяцев исправительных работ соответственно. Позже родственники потребовали с заведения компенсацию. 

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#Бердск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Компенсация#Пенсионеры
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