ООО "Тайга инфо"* имеет непосредственное отношение к одноименному сайту, который был заблокирован Роскомнадзором 1 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры за распространение "заведомо ложной информации" в одном из материалов, посвященных ходу специальной военной операции. Редакция до сих пор оспаривает блокировку в судебном порядке и продолжает работу, получая донаты от читателей.