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Новосибирское ООО "Тайга инфо"* признали иностранным агентом

6 мая 2023, 03:33
Фото: 1MI
Интернет-редакция намерена продолжить работу

В Новосибирске иноагентом признали "Тайгу инфо"*

Минюст России внес юридическое лицо из Новосибирска "Тайга инфо"* в реестр иноагентов. В одноименном издании заявили, что юрлицо будет ликвидировано, а редакция продолжит работу

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов новосибирское ООО "Тайга инфо"*. Как сказано в решении министерства, организация "распространяла для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".

ООО "Тайга инфо"* имеет непосредственное отношение к одноименному сайту, который был заблокирован Роскомнадзором 1 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры за распространение "заведомо ложной информации" в одном из материалов, посвященных ходу специальной военной операции. Редакция до сих пор оспаривает блокировку в судебном порядке и продолжает работу, получая донаты от читателей.

В издании заявили, что после решения Минюста учредители намерены ликвидировать ООО "Тайга инфо"*. Сайт продолжит существовать в прежнем режиме.

Согласно данным системы СПАРК, ООО "Тайга инфо"* было зарегистрировано в 2010 году. Чистая прибыль за 2022 год составила 447 тысяч рублей. Генеральный директор Виктор Чистяков. Он же является одним из учредителей, кроме него компанией владеют Дмитрий Бороденко и Ассоциация содействия социальной и просветительской деятельности "Человеческое Развитие".

Издание "Тайга инфо"* было основно в Новосибирске в 2004 году, специализируется на освещении политической и социально-экономической тематики сибирских регионов.

* - внесена в реестр иностранных агентов

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#СМИ#Иноагенты#Издание#Общество#Новосибирск
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