Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
Министерство юстиции РФ внесло в реестр иноагентов новосибирское ООО "Тайга инфо"*. Как сказано в решении министерства, организация "распространяла для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике".
ООО "Тайга инфо"* имеет непосредственное отношение к одноименному сайту, который был заблокирован Роскомнадзором 1 марта 2022 года по требованию Генпрокуратуры за распространение "заведомо ложной информации" в одном из материалов, посвященных ходу специальной военной операции. Редакция до сих пор оспаривает блокировку в судебном порядке и продолжает работу, получая донаты от читателей.
В издании заявили, что после решения Минюста учредители намерены ликвидировать ООО "Тайга инфо"*. Сайт продолжит существовать в прежнем режиме.
Согласно данным системы СПАРК, ООО "Тайга инфо"* было зарегистрировано в 2010 году. Чистая прибыль за 2022 год составила 447 тысяч рублей. Генеральный директор Виктор Чистяков. Он же является одним из учредителей, кроме него компанией владеют Дмитрий Бороденко и Ассоциация содействия социальной и просветительской деятельности "Человеческое Развитие".
Издание "Тайга инфо"* было основно в Новосибирске в 2004 году, специализируется на освещении политической и социально-экономической тематики сибирских регионов.
* - внесена в реестр иностранных агентов