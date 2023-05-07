В Новосибирске разбился байкер на улице Немировича-Данченко

Мотоциклист попал в жесткое ДТП на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла возле Областной больницы днем 7 мая. Байк при ударе загорелся, его потушили водители, проезжавшие мимо в этот момент. Мотоциклист пострадал. «Сам момент ДТП я не видела, подошла, когда мужчину грузили в реанимобиль. От мотоцикла шел пар. Говорят, он резво летел и врезался в бордюр, ему дорогу не уступили», - рассказывают прохожие. Напомним, ночью в Новосибирске водитель автобуса сбил пешехода, который перебегал дорогу. Мужчина погиб на месте. «Друзья толпой пытались отомстить»: мигранта задавили насмерть на ГБШ в Новосибирске Узнать подробнее