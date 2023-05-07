В Новосибирске разбился байкер на улице Немировича-Данченко

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Авария произошла возле Областной больницы днем 7 мая. Байк при ударе загорелся, его потушили водители, проезжавшие мимо в этот момент. Мотоциклист пострадал.
«Сам момент ДТП я не видела, подошла, когда мужчину грузили в реанимобиль. От мотоцикла шел пар. Говорят, он резво летел и врезался в бордюр, ему дорогу не уступили», - рассказывают прохожие.
Напомним, ночью в Новосибирске водитель автобуса сбил пешехода, который перебегал дорогу. Мужчина погиб на месте.