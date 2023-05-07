«Весь район в дыму»: жители Родников жалуются на запах горелого

Инцидент уже привлек внимание подписчиков. «Местный шиномонтаж и жжет. Позвоните пожарным. Проверено – работает» - заявила Роксана Баликоева. «Огонь без присмотра, рядом березняк, да ещё и запрет на разжигание. Должно влететь по полной», - отметил Алексей Томиленко. «Еще и духота такая. Бедные люди», - посетовала Станислава Вольф.