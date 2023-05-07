«Весь район в дыму»: жители Родников жалуются на запах горелого

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
«Невозможно находиться в квартирах с открытым окном, так как просто кто-то жжёт костер из каких-то покрышек. Ответственные лица, примите меры!», - указано в соответствующем посте.
По мнению авторов поста, неизвестные наглым образом сжигают пластмассу или резину. Из-за этого второй день невозможно выйти на улицу. При этом пока никаких мер от властей не последовало.
Инцидент уже привлек внимание подписчиков. «Местный шиномонтаж и жжет. Позвоните пожарным. Проверено – работает» - заявила Роксана Баликоева. «Огонь без присмотра, рядом березняк, да ещё и запрет на разжигание. Должно влететь по полной», - отметил Алексей Томиленко. «Еще и духота такая. Бедные люди», - посетовала Станислава Вольф.
На данный момент официальных комментариев от ГУ МЧС по Новосибирской области не поступало.