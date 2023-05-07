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«Весь район в дыму»: жители Родников жалуются на запах горелого

7 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI
Новосибирцы считают, что всему виной шины

Новосибирцы жалуются на запах горелой пластмассы

Жителей Родников возмущает тошнотворный запах от горелой пластмассы. По их мнению, от этого невозможно дышать. Соответствующий пост появился в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Невозможно находиться в квартирах с открытым окном, так как просто кто-то жжёт костер из каких-то покрышек.  Ответственные лица, примите меры!», - указано в соответствующем посте.

По мнению авторов поста, неизвестные наглым образом сжигают пластмассу или резину. Из-за этого второй день невозможно выйти на улицу. При этом пока никаких мер от властей не последовало.

 

Инцидент уже привлек внимание подписчиков. «Местный шиномонтаж и жжет. Позвоните пожарным. Проверено – работает» - заявила Роксана Баликоева. «Огонь без присмотра, рядом березняк, да ещё и запрет на разжигание. Должно влететь по полной», - отметил Алексей Томиленко. «Еще и духота такая. Бедные люди», - посетовала Станислава Вольф.

На данный момент официальных комментариев от ГУ МЧС по Новосибирской области не поступало.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Соцсети#Запах#Дым#Видео
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