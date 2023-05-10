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Праймериз 2023 «Единой России»: как проголосовать на сайте - инструкция с картинками

10 мая 2023, 07:35
Фото: novosibirsk.er.ru
«Единая Россия» готовится к праймериз
«Единая Россия» проводит предварительное голосование с 22 по 28 мая 2023. Рассказываем, как вовремя зарегистрироваться через «Госуслуги» на официальном сайте партии и отдать свой голос за понравившегося кандидата. В Новосибирской области предстоят выборы губернатора, и праймериз особенно важны.

Как сообщает «Российская газета», «Единая Россия» уже открыла регистрацию избирателей, которые могут принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Сами праймериз состоятся с 22 по 28 мая. Они станут фактической репетицией единого дня голосования 10 сентября 2023.

Предварительные голосования «ЕР» пройдут одновременно в десятках регионов РФ. Ведь предстоят выборы в двадцать законодательных собраний, шестнадцать городских дум столиц субъектов, двадцать пять выборов губернаторов и выборы мэра в Хабаровске.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявил о намерении баллотироваться на губернаторские выборы, которые пройдут нынешней осенью. А значит, по правилам «ЕР», предварительное голосование придется пройти и ему. Политик руководит регионом с 2017 года. 

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Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Избирателю нужно пройти аутентификацию на Госуслугах. После этого появится возможность войти в личный кабинет.

В личном кабинете будут указаны фамилия, имя и отчество избирателя, а также телефон для связи. С момента начала предварительного голосования откроется доступ к бюллетеням предварительного голосования. Голосовать можно будет с 22 мая.

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#Россия#Политика#Александр Ляхов#Голосование#Выборы#Единая Россия#Праймериз#Предварительное#Андрей Травников
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