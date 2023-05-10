Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Как сообщает «Российская газета», «Единая Россия» уже открыла регистрацию избирателей, которые могут принять участие в предварительном внутрипартийном голосовании. Сами праймериз состоятся с 22 по 28 мая. Они станут фактической репетицией единого дня голосования 10 сентября 2023.
Предварительные голосования «ЕР» пройдут одновременно в десятках регионов РФ. Ведь предстоят выборы в двадцать законодательных собраний, шестнадцать городских дум столиц субъектов, двадцать пять выборов губернаторов и выборы мэра в Хабаровске.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уже заявил о намерении баллотироваться на губернаторские выборы, которые пройдут нынешней осенью. А значит, по правилам «ЕР», предварительное голосование придется пройти и ему. Политик руководит регионом с 2017 года.
Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо обязательно зарегистрироваться на сайте pg.er.ru. Избирателю нужно пройти аутентификацию на Госуслугах. После этого появится возможность войти в личный кабинет.
В личном кабинете будут указаны фамилия, имя и отчество избирателя, а также телефон для связи. С момента начала предварительного голосования откроется доступ к бюллетеням предварительного голосования. Голосовать можно будет с 22 мая.