Пьяная кондукторша роняла деньги в новосибирском автобусе

По мнению пассажирки, кондуктор не могла адекватно выполнять свои рабочие обязанности, поскольку не смогла нормально отдать сдачу за проезд. Когда женщина указала ей на это, транспортный работник начала возмущаться и осыпать сибирячку оскорблениями. При этом сотрудница заявила, что таких денег в наличии нет.