Пьяная кондукторша роняла деньги в новосибирском автобусе

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
«В понедельник в 6:20-6:25 на остановке «Озёрной» я совершила посадку на 12 автобусе, где была кондуктор в неадекватном состоянии — от нее пахло алкоголем. Из рук у неё выпадали терминал и деньги», - написала подписчица в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
По мнению пассажирки, кондуктор не могла адекватно выполнять свои рабочие обязанности, поскольку не смогла нормально отдать сдачу за проезд. Когда женщина указала ей на это, транспортный работник начала возмущаться и осыпать сибирячку оскорблениями. При этом сотрудница заявила, что таких денег в наличии нет.
Инцидент привлек внимание новосибирцев. Многие шутят над создавшейся ситуацией. «В следующий раз нужно накатить банку – и будет лучшая подруга», - заметил подписчик под ником Коля Откорякин. «На пиво вечером собирала», - предположил пользователь под псевдонимом Мигель Анхель. «Может, у нее юбилей был. Пять лет в маршрутке», - пошутил Алексей Касьянов.
Однако встречаются и адекватные комментарии. «Надо было полицию вызвать и привлечь за оскорбление и мошенничество эту «нелюдь», - заявил Антон Сеноргов. «Нету сдачи? Твои проблемы, человек от оплаты не отказывался», - поддержал его Илья Еселевич.
Корреспондентом Atas.info отправлен запрос с просьбой прояснить ситуацию в мэрию Новосибирска. На момент публикации материала комментариев не поступало.