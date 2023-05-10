В новосибирских госзакупках выявили нарушения на миллионы рублей

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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«Значительная часть которых приходится на нарушения при определении начальной цены контрактов и выборе способа определения поставщиков, некачественное и несвоевременное выполнение работ, несоблюдение сроков оплаты контрактов, непредъявление неустойки, несвоевременное размещение информации об исполнении и оплате контрактов», — цитирует РБК Новосибирск сообщение КСП.
Множество нарушений было выявлено при анализе контрактов на строительство многострадальной ледовой арены в Новосибирске. В частности, производилась оплата на поставку так и не использованного оборудования и строительных материалов. Кроме того, в контракт с подрядчиком включались и расходы на выполнение функций заказчика.
Также в результате аудита обнаружены нерациональные расходы на возмещение стоимости уничтоженных насаждений и нереализованная документация на строительство подземного пешеходного перехода.