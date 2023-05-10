В новосибирских госзакупках выявили нарушения на миллионы рублей

Множество нарушений было выявлено при анализе контрактов на строительство многострадальной ледовой арены в Новосибирске. В частности, производилась оплата на поставку так и не использованного оборудования и строительных материалов. Кроме того, в контракт с подрядчиком включались и расходы на выполнение функций заказчика.