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В новосибирских госзакупках выявили нарушения на миллионы рублей

10 мая 2023, 06:11
Фото: atas.info
Множество нарушений выявили при строительстве ледовой арены

В Новосибирске при госзакупках нашли нарушения на сумму свыше 300 млн рублей

Контрольно-счетная палата Новосибирской области провела аудит государственных закупок за 2022 год. Были выявлены нарушения на 323,5 миллиона рублей.
«Значительная часть которых приходится на нарушения при определении начальной цены контрактов и выборе способа определения поставщиков, некачественное и несвоевременное выполнение работ, несоблюдение сроков оплаты контрактов, непредъявление неустойки, несвоевременное размещение информации об исполнении и оплате контрактов», — цитирует РБК Новосибирск сообщение КСП.

Множество нарушений было выявлено при анализе контрактов на строительство многострадальной ледовой арены в Новосибирске. В частности, производилась оплата на поставку так и не использованного оборудования и строительных материалов. Кроме того, в контракт с подрядчиком включались и расходы на выполнение функций заказчика.

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Также в результате аудита обнаружены нерациональные расходы на возмещение стоимости уничтоженных насаждений и нереализованная документация на строительство подземного пешеходного перехода.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Госзакупки#КСП
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