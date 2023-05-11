Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
Приказ о призыве на военные сборы резервистов в 2023 году не был подписан до 10 мая, но было совершенно очевидно, что сборы будут, так как они проходят каждый год. Плановые учебные военные сборы проводятся для совершенствования боевых навыков граждан запаса.
Учебные сборы организуются раз в три года, максимальная длительность - два месяца. Одному человеку повестка на такие сборы не может приходить чаще, чем раз в три года. Кроме того, существуют короткие проверочные сборы, они могут проводиться чаще.
Как рассказал Атас.инфо юрист из Новосибирска Андрея Подгорного неявка по повестке на сборы грозит такими же штрафами, как неявка на любые мероприятия по воинскому учету - от 500 до 3000 рублей. Уклонение от медицинского освидетельствования наказывается такими же суммами. Причем, каждый раз, когда человек повестку подписал, но в военкомат не пришел, выписывается новый штраф.
О том, как потерял ноги в зоне СВО рассказал Атас.Инфо доброволец Егор Потребич.