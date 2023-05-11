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Чем грозит неявка на военные сборы, объяснили новосибирские юристы

11 мая 2023, 06:14
Фото: Антон Засимов / 1MI
Приказ о призыве на ежегодные военные сборы в 2023 году подписан 10 мая.
Указ о призыве на военные сборы был подписан Владимиром Путиным 10 мая 2023 года. Это сразу подняло ряд вопросов - кто и когда может быть призван на сборы, что грозит за неявку и не повлечет ли призыв на сборы последующую мобилизацию.

Приказ о призыве на военные сборы резервистов в 2023 году не был подписан до 10 мая, но было совершенно очевидно, что сборы будут, так как они проходят каждый год. Плановые учебные военные сборы проводятся для совершенствования боевых навыков граждан запаса.

Учебные сборы организуются раз в три года, максимальная длительность - два месяца. Одному человеку повестка на такие сборы не может приходить чаще, чем раз в три года. Кроме того, существуют короткие проверочные сборы, они могут проводиться чаще.

Как рассказал Атас.инфо юрист из Новосибирска Андрея Подгорного неявка по повестке на сборы грозит такими же штрафами, как неявка на любые мероприятия по воинскому учету - от 500 до 3000 рублей. Уклонение от медицинского освидетельствования наказывается такими же суммами. Причем, каждый раз, когда человек повестку подписал, но в военкомат не пришел, выписывается новый штраф.

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#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Армия#Призыв#Военные сборы#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область
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