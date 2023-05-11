Гранату нашел ребенок в Академгородке Новосибирска — все подробности

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:19
Updated Сегодня, 02:19
В Новосибирске в районе Академгородка ребенок, катаясь на велосипеде, обнаружил корпус гранаты. Инцидент произошел 10 мая, о чем сообщила депутат Горсовета Светлана Каверзина в своем Telegram-канале.
На месте происшествия живут двое помощников парламентария, и из-за опасности соседка поведала им о находке.
Один из них позвонил в полицию, по приезду которой выяснилось, что найденный предмет – это корпус учебной ручной гранаты Ф-1 и не представлял никакой угрозы. Сотрудники Росгвардии приняли все меры безопасности.
Напомним, что в конце апреля в Куйбышеве мужчина подорвался на гранате. Он погиб, а обстоятельства данного инцидента выясняются правоохранителями.