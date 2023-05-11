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Гранату нашел ребенок в Академгородке Новосибирска — все подробности

11 мая 2023, 02:17
Фото: ВК/Светлана Каверзина
Так выглядела учебная граната

В новосибирском Академгородке ребенок нашел корпус гранаты

Ребенок нашел корпус гранаты в Новосибирске, о чем сообщила в своих соцсетях депутат Горсовета Светлана Каверзина.

В Новосибирске в районе Академгородка ребенок, катаясь на велосипеде, обнаружил корпус гранаты. Инцидент произошел 10 мая, о чем сообщила депутат Горсовета Светлана Каверзина в своем Telegram-канале.

На месте происшествия живут двое помощников парламентария, и из-за опасности соседка поведала им о находке.

Один из них позвонил в полицию, по приезду которой выяснилось, что найденный предмет – это корпус учебной ручной гранаты Ф-1 и не представлял никакой угрозы. Сотрудники Росгвардии приняли все меры безопасности.

Напомним, что в конце апреля в Куйбышеве мужчина подорвался на гранате. Он погиб, а обстоятельства данного инцидента выясняются правоохранителями. 

Две гранаты оборвали жизнь мужчины в Куйбышеве под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Дети#Граната#Академгородок#Общество#Город#Новосибирск
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