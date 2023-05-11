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В Новосибирске у Монумента Славы работает техника - сносят важный общенародный объект

11 мая 2023, 07:27
Фото: телеграм-канал «Зеленый Новосибирск»
Общенародный объект сносят у Монумента Славы

В Новосибирске возле Монумента Славы начали сносить популярный объект у горожан

В сквере возле Монумента Славы в Новосибирске сейчас проходят шумные работы, которые обеспокоили горожан. Они сообщают Atas.info, что приехала техника и начала сносить некий объект.

По словам сибиряков, сквер частично огородили и издалека они не могут разобрать, что именно разрушают рабочие. Слышен только грохот в округе.

Узнать, какой объект в сквере Славы начали демонтировать удалось в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск». Оказалось, это старый общественный туалет со стороны улицы Станиславского.

«Работы планируется завершить до 15 июня 2023 года. Для горожан установили новый туалет», - отмечается в канале.



#Алина Шефер#Туалет#Монумент Славы#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Снос
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