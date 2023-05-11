В Новосибирске у Монумента Славы работает техника - сносят важный общенародный объект

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
По словам сибиряков, сквер частично огородили и издалека они не могут разобрать, что именно разрушают рабочие. Слышен только грохот в округе.
Узнать, какой объект в сквере Славы начали демонтировать удалось в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск». Оказалось, это старый общественный туалет со стороны улицы Станиславского.
«Работы планируется завершить до 15 июня 2023 года. Для горожан установили новый туалет», - отмечается в канале.