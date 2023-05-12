Искитимские баптисты простились с зарубленной колуном девушкой

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Как сообщает «НГС Новосибирск», похороны и прощание состоялись сегодня утром. В нем приняли участие прихожане Новосибирской Библейской церкви. По погибшей отслужили специальную молитву, также 14 мая по девушке пройдет поминальное служение. На него может прийти любой желающий.
Баптисты рассказали, что девушка при жизни была очень скромной и кроткой. Конфликтов у погибшей ни с кем не было, а свою жизнь она старалась связать с добрыми делами во имя Бога.
Семнадцатилетняя жительница Искитима погибла утром 9 мая. В ее убийстве подозревается сводный брат, который мог зарубить ее топором по причине личной неприязни. Сейчас юноша заключен под стражу.