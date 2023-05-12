В Новосибирской области открыли мемориальные доски бойцам СВО

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
«Это наши ребята, которые погибли, защищая Отечество в ходе спецоперации. Все трое активно участвовали в жизни школы. Мы будем помнить их подвиг», - сообщили Atas.info местные жители, организовавшие памятные таблички бойцам.
Руслан Гореев после окончания Татарского педучилища служил в армии, участвовал в боях в Чечне, Ливии и Сирии. Он погиб в одной из горячих точек.
Замир Гореев был профессиональным спецназовцем, он учился в Новосибирском институте внутренних войск и служил на Кавказе. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО прошлой осенью.
Фаниле Файзулине занимался спортом в школе и закончил физкультурное отделение Куйбышевского педколледжа, после чего служил в инженерно-саперном полку в Чите. В сентябре 2022-го года он был мобилизован и погиб на фронте.
В школе также установлена четвертая доска в память о выпускнике Зинуре Гуссамове, который погиб в 2006 году под Курчалоем во время защиты Родины.