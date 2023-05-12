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В Новосибирской области открыли мемориальные доски бойцам СВО

12 мая 2023, 03:16
Фото: Усманская школа
Три мемориальные доски в честь погибших на СВО выпускников открыли в Усманской школе в Новосибирской области. На них увековечили имена Руслана Гореева, Замира Гореева и Фаниле Файзулине.
«Это наши ребята, которые погибли, защищая Отечество в ходе спецоперации. Все трое активно участвовали в жизни школы. Мы будем помнить их подвиг», - сообщили Atas.info местные жители, организовавшие памятные таблички бойцам.

Руслан Гореев после окончания Татарского педучилища служил в армии, участвовал в боях в Чечне, Ливии и Сирии. Он погиб в одной из горячих точек.

Замир Гореев был профессиональным спецназовцем, он учился в Новосибирском институте внутренних войск и служил на Кавказе. Он погиб при выполнении боевой задачи в зоне СВО прошлой осенью.

Фаниле Файзулине занимался спортом в школе и закончил физкультурное отделение Куйбышевского педколледжа, после чего служил в инженерно-саперном полку в Чите. В сентябре 2022-го года он был мобилизован и погиб на фронте.

В школе также установлена четвертая доска в память о выпускнике Зинуре Гуссамове, который погиб в 2006 году под Курчалоем во время защиты Родины.

Военный из Новосибирской области Фаниль Файзулин погиб в зоне СВО
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#Алина Шефер#Участник СВО#Мемориал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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