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Неделя самых больших отключений горячей воды в мае 2023 началась в Новосибирске

15 мая 2023, 09:43
Фото: 1MI
Горячую воду массово отключают в сотнях домах Новосибирска
Горячую воду начали отключать в зданиях Новосибирска с 15 мая 2023 года. Сегодня самостоятельно кипятят ее жильцы свыше 3000 домов, а с завтрашнего дня под отключения попадут еще сотни улиц. Предлагаем горожанам свериться с графиком и узнать, какого числа ваша квартира останется без кипятка: адреса.

Специалисты СГК приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей, а это требует поэтапного отключения горячей воды в жилых зданиях. Также МУП Энергия, как на совещании в правительстве региона заявил мэр Анатолий Локоть, проверяет локальные котельные в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах.

Карта всех отключений горячего водоснабжения видна на портале «Мой Новосибирск». Любой может найти на ней свой дом и узнать, с чем связано отключение, когда включат. Также СГК составил онлайн карту и график всех дат и список адресов, где не будет кипятка ближайшие 2 недели.

Как узнать дату и адрес отключения горячей воды в 2023 в Новосибирске – онлайн карта
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Ожидается, что со вторника, 16 мая, без горячей воды останутся жители части Калининского района. Под испытания попадут с раннего утра дома, расположенные в микрорайонах Сухой лог, Сосновый бор, Менделеевский, Богдана Хмельницкого.  

Частично воду отключат на улицах Народная, Советская Сибирь, Александра Невского, Учительская, Объединения до 28 мая.

А с 18 по 25 мая без горячей воды останутся дома, входящие в зону ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод: по Лазурной, Волочаевской, Ягодной, Горной, Садовой и т.д. По Кировскому району на этой неделе также пройдет волна отключений с 19 мая – на улицах Бронная, Петухова, Зорге, Комсомольская, Герцена, Союзная, Виктора Шмелева, Александра Чистякова, Пионерская и других.

Все адреса можно узнать в предыдущем материале Atas.info.

График отключений горячей воды в мае 2023: больше ста улиц Новосибирска
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Отключение#Отключение горячей воды 2023: график в Новосибирске#Горячая вода
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