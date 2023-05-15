Карта всех отключений горячего водоснабжения видна на портале «Мой Новосибирск». Любой может найти на ней свой дом и узнать, с чем связано отключение, когда включат. Также СГК составил онлайн карту и график всех дат и список адресов, где не будет кипятка ближайшие 2 недели.