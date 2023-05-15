Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
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Специалисты СГК приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей, а это требует поэтапного отключения горячей воды в жилых зданиях. Также МУП Энергия, как на совещании в правительстве региона заявил мэр Анатолий Локоть, проверяет локальные котельные в Ленинском, Центральном и Октябрьском районах.
Карта всех отключений горячего водоснабжения видна на портале «Мой Новосибирск». Любой может найти на ней свой дом и узнать, с чем связано отключение, когда включат. Также СГК составил онлайн карту и график всех дат и список адресов, где не будет кипятка ближайшие 2 недели.
Ожидается, что со вторника, 16 мая, без горячей воды останутся жители части Калининского района. Под испытания попадут с раннего утра дома, расположенные в микрорайонах Сухой лог, Сосновый бор, Менделеевский, Богдана Хмельницкого.
Частично воду отключат на улицах Народная, Советская Сибирь, Александра Невского, Учительская, Объединения до 28 мая.
А с 18 по 25 мая без горячей воды останутся дома, входящие в зону ТЭЦ-5 Головной участок, Первомайский вывод: по Лазурной, Волочаевской, Ягодной, Горной, Садовой и т.д. По Кировскому району на этой неделе также пройдет волна отключений с 19 мая – на улицах Бронная, Петухова, Зорге, Комсомольская, Герцена, Союзная, Виктора Шмелева, Александра Чистякова, Пионерская и других.
Все адреса можно узнать в предыдущем материале Atas.info.