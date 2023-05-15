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В Новосибирске байкеры открыли мотосезон-2023

15 мая 2023, 01:10
Фото: 1MI
Байкеры открыли мотосезон в Новосибирске
Официальное открытие мотосезона прошло в воскресенье, 14 мая, в Новосибирске. Несколько десятков байкеров проехали по Красному проспекту и припарковали свои мотоциклы на площади Пименова возле ГПНТБ.

Организатором мероприятия выступил местный мотоклуб «99 percent». В течение дня гости развлекались и состязались в спортивных играх под музыку и рев моторов.

Вечером колонна байкеров стартовала с площадки городской библиотеки и прокатилась по улицам города.

Стоит отметить, что это официальное открытие мотосезона проходит в Новосибирске впервые за последние несколько лет. Ранее из-за запрета на проведение массовых мероприятий байкеры не имели возможности официально открыть сезон.

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#Алина Шефер#Байкер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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