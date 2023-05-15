В Новосибирске байкеры открыли мотосезон-2023

Posted Сегодня, 01:10
Published Сегодня, 01:10
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Организатором мероприятия выступил местный мотоклуб «99 percent». В течение дня гости развлекались и состязались в спортивных играх под музыку и рев моторов.
Вечером колонна байкеров стартовала с площадки городской библиотеки и прокатилась по улицам города.
Стоит отметить, что это официальное открытие мотосезона проходит в Новосибирске впервые за последние несколько лет. Ранее из-за запрета на проведение массовых мероприятий байкеры не имели возможности официально открыть сезон.