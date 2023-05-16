Новосибирский дендропарк протравят от клещей

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
«Дендропарк закроют для посещений на два дня, 17 и 18 мая», - цитирует «НГС Новосибирск» представителей министерства природы и экологии Новосибирской области.
За два дня обработают примерно пятнадцать гектаров. Планируется опрыскать все дорожки и тропинки в дендрарии, рябиновую аллею, четыре беседки и газон. В течение этого времени в целях безопасности парк будет закрыт для посещения.
Специалисты дают гарантию от клещей на восемь недель после обработки.