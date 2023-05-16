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Новосибирский дендропарк протравят от клещей

16 мая 2023, 07:18
Фото: pxhere.com
Новосибирский дендрарий закроют на два дня

Дендропарк в Новосибирске за два дня обработают от клещей

Дендрологический парк в Новосибирске будет закрыт на два дня. Причина – противоклещевая обработка.
«Дендропарк закроют для посещений на два дня, 17 и 18 мая», - цитирует «НГС Новосибирск» представителей министерства природы и экологии Новосибирской области.

За два дня обработают примерно пятнадцать гектаров. Планируется опрыскать все дорожки и тропинки в дендрарии, рябиновую аллею, четыре беседки и газон. В течение этого времени в целях безопасности парк будет закрыт для посещения.

Специалисты дают гарантию от клещей на восемь недель после обработки.

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#Новосибирск#Экология#Александр Ляхов#Клещ#Природа
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