Роспотребнадзор назвал места, где больше кусают клещи в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
«По одному случаю укуса клеща в Бердске, Венгеровском, Колыванском и Краснозерском, Куйбышевском, Усть-Тарском, Мошковском и Сузунском районах. Кочковский и Карасукский районы имели по два случая укуса, тогда как Татарский район зафиксировал три. Также клещи активно обитают в лесах Академгородка и Ленинского района Новосибирска», - отметила специалист.
Известно, что с начала эпидсезона клещевой энцефалит заподозрили у одного человека, но все обошлось. Большинство исследованных в лаборатории клещей заражены боррелиозом.
Представители Роспотребнадзора напоминают, что при походах на природу необходимо использовать защитную одежду, которая полностью покрывает ноги, а также избегать зарослей и валежников.