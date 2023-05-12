Роспотребнадзор назвал места, где больше кусают клещи в Новосибирской области

По данным заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Лады Самойловой, в 23 районах Новосибирской области из 33 выявлены очаги энцефалитных клещей. Согласно информации, которую она предоставила по запросу Atas.info, с начала сезона с укусами обращались в больницы около 600 человек.

«По одному случаю укуса клеща в Бердске, Венгеровском, Колыванском и Краснозерском, Куйбышевском, Усть-Тарском, Мошковском и Сузунском районах. Кочковский и Карасукский районы имели по два случая укуса, тогда как Татарский район зафиксировал три. Также клещи активно обитают в лесах Академгородка и Ленинского района Новосибирска», - отметила специалист. Известно, что с начала эпидсезона клещевой энцефалит заподозрили у одного человека, но все обошлось. Большинство исследованных в лаборатории клещей заражены боррелиозом. Представители Роспотребнадзора напоминают, что при походах на природу необходимо использовать защитную одежду, которая полностью покрывает ноги, а также избегать зарослей и валежников. Читайте также: В Новосибирске кладбища начали обрабатывать от клещей Уже укусили 598 человек: обстановка с клещами в Новосибирской области Где чаще кусают энцефалитные клещи в мае 2023 в Новосибирской области - районы