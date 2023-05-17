Лоси и медведи попали в фотоловушку в лесной столовой заказника – забавные фото

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
Фотоловушку у солонца, как сообщил Шестернин, установил охотовед Виктор Дорощенко. Съемка за животными ведется с места, где стоит корыто с кормом. Своего рода – это лесная столовая.
На кадрах видно, что на это место приходят перекусить по очереди медведи, лоси, олени и другие лесные обитатели. Неуклюжие медвежата даже падают в кормушку всем телом, чтобы поесть.
Напомним, на днях в Новосибирской области обсудили планы на открытие сезона весенней охоты. Из-за роста числа природных пожаров ее могут отменить. Охотники подозреваются во многих случаях возникновения возгораний в лесах.