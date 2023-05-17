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Лоси и медведи попали в фотоловушку в лесной столовой заказника – забавные фото

17 мая 2023, 03:34
Фото: Telegram-канал Евгений Шестернин
Дикие животные попали в фотоловушку в лесу Кыштовского района

Медведи попали в фотоловушку возле корыта с кормом в Новосибирской области

Дикие звери попали в фотоловушку во время кормежки в Майзасском заказнике Новосибирской области. Получившиеся фотографии опубликовал в своем Telegram-канале глава Минприроды региона Евгений Шестернин.

Фотоловушку у солонца, как сообщил Шестернин, установил охотовед Виктор Дорощенко. Съемка за животными ведется с места, где стоит корыто с кормом. Своего рода – это лесная столовая.

Фото: Telegram-канал Евгений Шестернин

На кадрах видно, что на это место приходят перекусить по очереди медведи, лоси, олени и другие лесные обитатели. Неуклюжие медвежата даже падают в кормушку всем телом, чтобы поесть.

Фото: Telegram-канал Евгений Шестернин
В Новосибирской области могут отменить весеннюю охоту
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Напомним, на днях в Новосибирской области обсудили планы на открытие сезона весенней охоты. Из-за роста числа природных пожаров ее могут отменить. Охотники подозреваются во многих случаях возникновения возгораний в лесах.

#Алина Шефер#Природа#Животные#Экология#Новосибирск#Новосибирская область
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