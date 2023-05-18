При этом, сам кредит оформляется в Новосибирске, а квартира покупается в Москве и Санкт-Петербурге, так как там есть возможность купить квартиру по программе господдержки за 1 рубль в месяц. По семейной ипотеке можно покупать квартиру неограниченное количество раз, если есть возможность по доходам платить несколько ипотек, и многие так и делают - покупают квартиру себе и детям.