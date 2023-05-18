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Чем вызван взрывной рост ипотечного кредитования, рассказала риелтор из Новосибирска

18 мая 2023, 11:09
Фото: Виктория Лачугина / 1MI
Люди покупают недвижимость по госпрограммам и семейному кредитованию

Ипотечный бум по данным Сбербанка отмечен в Новосибирской области в 1 квартале 2023

Взрывной рост ипотечного кредитования в 1 квартале 2023 года отмечает Сбербанк. О причинах интереса к покупке недвижимости в ипотеку рассказала директор агентства недвижимости «Новый адрес» Светлана Шишкина.

Кредитный портфель Сбербанка в Новосибирской области значительно вырос за 1 квартал 2023 года - объем выдачи жилищных кредитов составил 22,2 млрд рублей, что на 22,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Как рассказала директор агентства недвижимости «Новый адрес» Светлана Шишкина, рост ипотечного кредитования наблюдается не только в Сбербанке. Этот тренд рынка активизировался с запуском государственных программ на строительство и семейной ипотеки.

Сегодня семейную ипотеку могут получить все граждане, у кого есть двое несовершеннолетних детей и доход соответствует требованиям банка. Ставка по семейной ипотеке составляет 5,7%. Неизвестно, сколько времени эта ставка продержится, поэтому люди спешат воспользоваться этой возможностью. Начали активно строить дома, покупать землю.

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Большой спрос на покупку квартир в ипотеку в столице, в том числе, новосибирцы активно покупают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. По программам господдержки это можно сделать за 1 рубль в месяц на определенных условиях. Квартиры по этим программам активно покупают для инвестиций, потому что пока квартира строится, она значительно дорожает.

При этом, сам кредит оформляется в Новосибирске, а квартира покупается в Москве и Санкт-Петербурге, так как там есть возможность купить квартиру по программе господдержки за 1 рубль в месяц. По семейной ипотеке можно покупать квартиру неограниченное количество раз, если есть возможность по доходам платить несколько ипотек, и многие так и делают - покупают квартиру себе и детям.

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#Ольга Храмушкина#Квартира#Ипотека#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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