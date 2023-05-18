Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Кредитный портфель Сбербанка в Новосибирской области значительно вырос за 1 квартал 2023 года - объем выдачи жилищных кредитов составил 22,2 млрд рублей, что на 22,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года.
Как рассказала директор агентства недвижимости «Новый адрес» Светлана Шишкина, рост ипотечного кредитования наблюдается не только в Сбербанке. Этот тренд рынка активизировался с запуском государственных программ на строительство и семейной ипотеки.
Сегодня семейную ипотеку могут получить все граждане, у кого есть двое несовершеннолетних детей и доход соответствует требованиям банка. Ставка по семейной ипотеке составляет 5,7%. Неизвестно, сколько времени эта ставка продержится, поэтому люди спешат воспользоваться этой возможностью. Начали активно строить дома, покупать землю.
Большой спрос на покупку квартир в ипотеку в столице, в том числе, новосибирцы активно покупают квартиры в Москве и Санкт-Петербурге. По программам господдержки это можно сделать за 1 рубль в месяц на определенных условиях. Квартиры по этим программам активно покупают для инвестиций, потому что пока квартира строится, она значительно дорожает.
При этом, сам кредит оформляется в Новосибирске, а квартира покупается в Москве и Санкт-Петербурге, так как там есть возможность купить квартиру по программе господдержки за 1 рубль в месяц. По семейной ипотеке можно покупать квартиру неограниченное количество раз, если есть возможность по доходам платить несколько ипотек, и многие так и делают - покупают квартиру себе и детям.
Изменят ли рынок недвижимости электронные повестки, рассказали новосибирские риелторы.