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Что известно о гендиректоре «Вектор» Максютове и причинах увольнения

18 мая 2023, 05:41
Фото: 2gis
Сотрудники «Вектор» под руководством Максютова разработали вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона».
Ринат Максютов относится ко «второму поколению» ученых «Вектора», его отец Амир Максютов также после окончания НГУ в 1979 году начал работать на этом предприятии по направлению «математика».

Ринат Максютов родился в 1982 году в Новосибирске,  окончил Новосибирский государственный университет по специальности "биология" в 2003 году. Позднее он защитил диссертацию на тему разработки новых средств диагностики и профилактики вирусных инфекций, опасных для жизни человека, получил звание доктора биологических наук.

С 2001 по 2016 годы Ринат Максютов работал в составе ГНЦ ВБ "Вектор", начиная с должности старшего лаборанта и заканчивая позицией заведующего лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В августе 2016 года он был назначен заместителем генерального директора по научной работе в центре "Вектор" и в том же году возглавил это учреждение.

За его активное участие в разработке вакцины против COVID-19 Ринат Максютов был награжден орденом Пирогова - государственной премией, которую вручают за самоотверженность при оказании медицинской помощи.

За 2021 год Ринат Максютов задекларировал доход в размере 19,5 миллионов рублей. Получалось, что средняя заработная плата генерального директора "Вектора" составляла 1,625 млн рублей. 

Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
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По данным телеграм канала Baza причиной увольнения Рината Максютова, в том числе, мог стать роман с подчиненной. Официальная версия причины увольнения — нарушение закона о противодействии коррупции и выявления конфликта интересов.

#Ольга Храмушкина#Ученый#Увольнение#Директор#Вектор#Общество#Наука#Новосибирск#Новосибирская область
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