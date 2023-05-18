Ринат Максютов родился в 1982 году в Новосибирске, окончил Новосибирский государственный университет по специальности "биология" в 2003 году. Позднее он защитил диссертацию на тему разработки новых средств диагностики и профилактики вирусных инфекций, опасных для жизни человека, получил звание доктора биологических наук.



С 2001 по 2016 годы Ринат Максютов работал в составе ГНЦ ВБ "Вектор", начиная с должности старшего лаборанта и заканчивая позицией заведующего лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В августе 2016 года он был назначен заместителем генерального директора по научной работе в центре "Вектор" и в том же году возглавил это учреждение.



За его активное участие в разработке вакцины против COVID-19 Ринат Максютов был награжден орденом Пирогова - государственной премией, которую вручают за самоотверженность при оказании медицинской помощи.



За 2021 год Ринат Максютов задекларировал доход в размере 19,5 миллионов рублей. Получалось, что средняя заработная плата генерального директора "Вектора" составляла 1,625 млн рублей.