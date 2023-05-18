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Под Новосибирском 20-летняя девушка зарубила топором в бане свою мать

18 мая 2023, 03:14
Фото: СУ СКР Новосибирской области
Девушку осудили за убийство матери под Новосибирском
Молодая жительница Новосибирского района отправится в тюрьму за убийство матери. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Девушка была признана виновной и осуждена на 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Следователи нашли все доказательства ее вины.

В ходе расследования было установлено, что в бане девушка нанесла несколько ударов топором по голове своей матери, после чего подожгла помещение с целью скрыть следы. Убийство произошло в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета.

Жертва скончалась сразу от полученных травм. Очевидцы вызвали на место преступления правоохранителей после того, как заметили пожар.

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#Алина Шефер#Убийство#Суд#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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