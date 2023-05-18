Под Новосибирском 20-летняя девушка зарубила топором в бане свою мать

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Девушка была признана виновной и осуждена на 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Следователи нашли все доказательства ее вины.
В ходе расследования было установлено, что в бане девушка нанесла несколько ударов топором по голове своей матери, после чего подожгла помещение с целью скрыть следы. Убийство произошло в СНТ «Рассвет» Толмачевского сельского совета.
Жертва скончалась сразу от полученных травм. Очевидцы вызвали на место преступления правоохранителей после того, как заметили пожар.