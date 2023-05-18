В Новосибирске дачи в СНТ «Цветущая плющиха» затопило глиной

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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Возникшие трещины в стенах — это только одно из последствий бедствия. Глина сползала к жилым домам, медленно с местной стройплощадки. Особенно не повезло тем, у кого дома расположены возле снегоотвала, который накапливался зимой и начал таять весной.
Дачники пишут об этой проблеме в соцсетях, направляют жалобы в прокуратуру. Правоохранители, а также специалисты Минприроды уже начали проверку.
«Инспекторы отдела оперативного реагирования Минприроды уже работают на месте. На днях приедут снова, чтобы отобрать пробы воды», - сообщили в министерстве природных ресурсов.
После повторного анализа воды результаты обследования будут отправлены в Росприроднадзор, который примет решение в соответствии с полномочиями ведомства.