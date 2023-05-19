В Новосибирске выставили на продажу паб Amsterdam на Красном проспекте

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:37
В объявлении об указанной недвижимости уточняется, что это коммерческое помещение с долгосрочной арендой и землей в собственности. Его продажу подтверждают в агентстве Rialtor group.
Площадь помещения составляет 211 квадратных метров. Центральное расположение паба на первой линии Красного проспекта добавляет ему весомости, о чем говорят и цифры - стоимость за 1 квадратный метр достигает 94 787 рублей.
С чем связана продажа паба Amsterdam в объявлении не указано. Судя по отзывам в 2ГИС, заведение пользуется популярностью, ему ставят оценки 4,5 баллов.
Напомним, в августе прошлого года в Новосибирске продавали аргентинский бар. Его оценили в 12 млн рублей.