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В Новосибирске выставили на продажу паб Amsterdam на Красном проспекте

19 мая 2023, 02:33
Фото: Авито
Помещение паба Amsterdam выставлено на продажу по цене 20 млн рублей в Новосибирске. Об этом свидетельствует объявление на сайте Avito.

В объявлении об указанной недвижимости уточняется, что это коммерческое помещение с долгосрочной арендой и землей в собственности. Его продажу подтверждают в агентстве Rialtor group.

Площадь помещения составляет 211 квадратных метров. Центральное расположение паба на первой линии Красного проспекта добавляет ему весомости, о чем говорят и цифры - стоимость за 1 квадратный метр достигает 94 787 рублей.

С чем связана продажа паба Amsterdam в объявлении не указано. Судя по отзывам в 2ГИС, заведение пользуется популярностью, ему ставят оценки 4,5 баллов.

Аргентинский бар продают за 12 млн рублей в Новосибирске
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Напомним, в августе прошлого года в Новосибирске продавали аргентинский бар. Его оценили в 12 млн рублей.

#Алина Шефер#Продажа#Бар#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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