atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Изображение материала

На Титова внедорожник рухнул на бок из-за «Рено»

20 мая 2023, 13:24
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Один из водителей мог быть пьян

В Новосибирске «Рено» перевернула внедорожник

В Новосибирске на улице Титова произошло ДТП. Возле остановки «Парашютная» столкнулись внедорожник и иномарка.
«Внедорожник Infiniti столкнулся с Renault Logan и оказался на боку. У седана серьёзно повреждена передняя часть кузова», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

На данный момент в районе аварии работают медики и экипаж ДПС. Причиной аварии может быть сильнейшее алкогольное опьянение водителя внедорожного автомобиля.
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Синька- зло», - шутит подписчик под ником Гена Аллигатор. «Нормально Логан Финика на лопатки положил», - восхищается комментатор под псевдонимом Сергей Спартак.

Пьяный парень без прав устроил ДТП в Новосибирске — есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске столкнулись трамвай, автомобиль и фура
#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#ДТП#Авария#Соцсети
Подпишитесь
В Новосибирской области стали рассылать повестки на военные сборы
18 мая 05:42
Новосибирцам назвали города в Турции, куда лучше не ездить после выборов президента
16 мая 07:51
Отключения горячей воды 18 мая в Новосибирске: тысячи домов и десятки улиц
17 мая 22:56
Роман с подчиненной мог стать причиной увольнения гендиректора «Вектор»
18 мая 03:11
Устали ждать: новосибирцы сами соорудили ступеньки на лестнице у Речного вокзала
18 мая 02:42
В Новосибирске построят 43-этажный небоскреб на улице Ипподромской
18 мая 04:00