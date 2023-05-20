На Титова внедорожник рухнул на бок из-за «Рено»

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
«Внедорожник Infiniti столкнулся с Renault Logan и оказался на боку. У седана серьёзно повреждена передняя часть кузова», - указано в соответствующем посте в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
На данный момент в районе аварии работают медики и экипаж ДПС. Причиной аварии может быть сильнейшее алкогольное опьянение водителя внедорожного автомобиля.
Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Синька- зло», - шутит подписчик под ником Гена Аллигатор. «Нормально Логан Финика на лопатки положил», - восхищается комментатор под псевдонимом Сергей Спартак.