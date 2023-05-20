На Титова внедорожник рухнул на бок из-за «Рено»

На данный момент в районе аварии работают медики и экипаж ДПС. Причиной аварии может быть сильнейшее алкогольное опьянение водителя внедорожного автомобиля.

Происшествие уже привлекло внимание новосибирцев. «Синька- зло», - шутит подписчик под ником Гена Аллигатор. «Нормально Логан Финика на лопатки положил», - восхищается комментатор под псевдонимом Сергей Спартак.