Поздно вечером в субботу, 20 мая, в Калининском районе Новосибирска 38-летний мужчина за рулем Лада Гранта сбил 16-летнего парня, управлявшего мопедом Yamaha. Инцидент произошел на улице Гребенщикова. Как сообщили в ГИБДД, автолюбитель двигался со стороны улицы Мясниковой в сторону улицы Тюленина и решил повернуть налево, во двор жилого дома. При этом он не уступил дорогу водителю мопеда, который двигался по встречной полосе.