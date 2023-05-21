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В Новосибирске подросток на мопеде попал под автомобиль

21 мая 2023, 03:06
Фото: пресс-служба ГИБДД
Водитель автомобиля не уступил дорогу мопеду

В Новосибирске 16-подросток на мопеде Yamaha угодил под колеса Лада Гранта

В Калининском районе водитель отечественного автомобиля сбил парня, управлявшего японскими мопедом

Поздно вечером в субботу, 20 мая, в Калининском районе Новосибирска 38-летний мужчина за рулем Лада Гранта сбил 16-летнего парня, управлявшего мопедом  Yamaha. Инцидент произошел на улице Гребенщикова. Как сообщили в ГИБДД, автолюбитель двигался со стороны улицы Мясниковой в сторону улицы Тюленина и решил повернуть налево, во двор жилого дома. При этом он не уступил дорогу водителю мопеда, который двигался по встречной полосе.

Подросток был доставлен в больницу, о характере травм в сообщении дорожной полиции ничего не говорится.

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#ДТП#Мопед#Подросток#Происшествия#Новосибирск
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