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Праймериз «Единой России» одновременно состоятся в десятках регионов Российской Федерации. Кандидаты от партии будут участвовать в выборах в двадцать законодательных собраний, шестнадцать городских дум столиц субъектов, а также двадцать пять выборов губернаторов и избрании мэра в Хабаровске.
Об участии в праймериз заявил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Выборы предстоят в сентябре 2023, поэтому для успешного избрания главе региона предстоит обязательно пройти данную процедуру. Стоит отметить, что Андрей Травников руководит Новосибирской областью с 2017 года.
Само предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая. Для участия в процедуре необходимо зайти на сайт pg.er.ru и зарегистрироваться через портал «Госуслуги».
Затем следует указать свои фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. Непосредственно 22 мая откроется вкладка «Бюллетени», где появятся все данные о кандидатах.