Праймериз «Единой России» одновременно состоятся в десятках регионов Российской Федерации. Кандидаты от партии будут участвовать в выборах в двадцать законодательных собраний, шестнадцать городских дум столиц субъектов, а также двадцать пять выборов губернаторов и избрании мэра в Хабаровске.