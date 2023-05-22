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Праймериз «Единая Россия» 2023: как голосовать с 22 мая - инструкция с картинками

22 мая 2023, 00:58
Фото: novosibirsk.er.ru
Праймериз стартуют 22 мая
С 22 по 28 мая состоится предварительное голосование за кандидатов от «Единой России». Для участия в процедуре необходимо зарегистрироваться через «Госуслуги» на официальном сайте партии и выбрать понравившегося кандидата. Праймериз особенно важны для Новосибирской области из-за выборов губернатора.

Праймериз «Единой России» одновременно состоятся в десятках регионов Российской Федерации. Кандидаты от партии будут участвовать в выборах в двадцать законодательных собраний, шестнадцать городских дум столиц субъектов, а также двадцать пять выборов губернаторов и избрании мэра в Хабаровске.

Об участии в праймериз заявил и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Выборы предстоят в сентябре 2023, поэтому для успешного избрания главе региона предстоит обязательно пройти данную процедуру. Стоит отметить, что Андрей Травников руководит Новосибирской областью с 2017 года.

Глава Новосибирской области Травников заявил о желании баллотироваться на второй срок
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Само предварительное голосование состоится с 22 по 28 мая. Для участия в процедуре необходимо зайти на сайт pg.er.ru и зарегистрироваться через портал «Госуслуги».

Затем следует указать свои фамилию, имя и отчество, а также контактный телефон. Непосредственно 22 мая откроется вкладка «Бюллетени», где появятся все данные о кандидатах.

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#Андрей Травников#Россия#Политика#Александр Ляхов#Праймериз#Голосование#Единая Россия#Выборы#Новосибирская область
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