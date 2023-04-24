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КПФР будет участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в 2023 году

24 апреля 2023, 02:56
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В КПРФ решили, что более не связанны договренностями с Андреем Травниковым
КПРФ выдвинет своего кандидата на губернаторских выборах в Новосибирской области. Об этом заявили в региональном отделении коммунистической партии, сообщив, что о конкретной кандидатуре говорить пока рано

В новосибирском обкоме КПРФ заявили, что партия намерена бороться за кресло губернатора Новосибирской на выборах, который пройдут осенью 2023 года. Ссылаясь на первого секретаря обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в региональном отделении подчеркнули, что остаться в стороне от избирательного процесса не позволяет "политическая обстановка, которая сложилась в Новосибирской области". Более конкретной формулировки в заявлении обкома не прозвучало. Сейчас идет процесс консультаций с центральными партийными органами, в ходе которых будет отобрана кандидатура на пост главы региона.

Таким образом, похоже, что окончательно пришел конец так называемому "пакту о ненападении", который коммунист Локоть заключил с действующим губернатором, единороссом Андреем Травниковым в 2018 году. Коммунисты пообещали не выдвигать соперника на губернаторских выборах в 2018 году в обмен на поддержку в переизбрании Локтя на второй срок на должность мэра в 2019.

Однако с начала 2022 года Травников начала позволять себе резкую критику работы Локтя на посту главы муниципалитета, при этом упоминая его партийную принадлежность. Тогда же наблюдатели начали предполагать, что Локоть попробует договориться о продлении "пакта" на ближайший выборный цикл, чтобы переизбраться на третий срок в 2024.

Но после принятия решения об отмене выборов мэра Новосибирска и замене их на назначение по конкурсу любые договоренности потеряли всякий смысл. Возможно, в этой плоскости и лежит финальная причина, побудившая коммунистов заявить об участии в губернаторской гонке.

Напомним, ни в 2018, ни в 2014 новосибирские коммунисты в кампании по выбору главы региона не участвовали.

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