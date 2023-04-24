В новосибирском обкоме КПРФ заявили, что партия намерена бороться за кресло губернатора Новосибирской на выборах, который пройдут осенью 2023 года. Ссылаясь на первого секретаря обкома, мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в региональном отделении подчеркнули, что остаться в стороне от избирательного процесса не позволяет "политическая обстановка, которая сложилась в Новосибирской области". Более конкретной формулировки в заявлении обкома не прозвучало. Сейчас идет процесс консультаций с центральными партийными органами, в ходе которых будет отобрана кандидатура на пост главы региона.