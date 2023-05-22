В Новосибирске поженились Николя из Франции и Фань из Китая

Представители ЗАГС Новосибирской области добавили, что с начала 2023 года зарегистрировали браки между иностранными гражданами из 23 стран, проживающими как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Среди этих стран Швеция, Канада, Тунис, Куба, Иран, Египет, Франция, Корея, Германия, Бельгия, Судан, Нигерия, Китай, Израиль, Турция и Монголия.