atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:43

Published Сегодня, 08:43

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

Изображение материала

В Новосибирске поженились Николя из Франции и Фань из Китая

22 мая 2023, 08:43
Фото: ЗАГС НСО
Самая необычная пара нашла друг друга и сыграла свадьбу в Новосибирске. В Управлении ЗАГС региона сообщили о регистрации брака Николя Пьера из Франции и Фань из Китая.

Молодые люди поженились 28 апреля 2023 года. Они вместе учились в НГУ на медицинском факультете. Невеста, уроженка Китая Фань - аспирант, а жених, француз Николя - ординатор.

Их познакомил лучший друг Пьера. Студенты начали общаться и влюбились.

Представители ЗАГС Новосибирской области добавили, что с начала 2023 года зарегистрировали браки между иностранными гражданами из 23 стран, проживающими как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Среди этих стран Швеция, Канада, Тунис, Куба, Иран, Египет, Франция, Корея, Германия, Бельгия, Судан, Нигерия, Китай, Израиль, Турция и Монголия.

Напомним, ранее нигериец Алани на суде обещал жениться на возлюбленной, чтобы остаться в Новосибирске. Его хотели выдворить из страны, когда он был отчислен из университета.

Обещал жениться: нигерийца не выдворили из России из-за невесты в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Судебные приставы Новосибирска выдворили за пределы России гражданку Нигерии.«Для цыган закон не писан»: новосибирцы поругались в Сети из-за цыганской свадьбы
#Алина Шефер#Общество#Свадьба#Иностранцы#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Самые громкие случаи драк мигрантов в Новосибирске
Сегодня, 04:10
В Новосибирске начнет теплеть до +23 градусов с 22 мая
Сегодня, 01:43
Что нельзя делать на даче гипертоникам, чтоб не получить инсульт вместо урожая
Сегодня, 08:46
Почтальон из Кыштовского района погиб на СВО: похороны завтра в Колбасе
Сегодня, 08:59
Названо число бюджетных мест в НГТУ летом 2023: факультеты и специальности
Сегодня, 05:28
Дороги, вонь, низкие зарплаты: какие проблемы есть в Новосибирске - мнение нейросети
Сегодня, 08:16