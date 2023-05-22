В Новосибирске поженились Николя из Франции и Фань из Китая

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Молодые люди поженились 28 апреля 2023 года. Они вместе учились в НГУ на медицинском факультете. Невеста, уроженка Китая Фань - аспирант, а жених, француз Николя - ординатор.
Их познакомил лучший друг Пьера. Студенты начали общаться и влюбились.
Представители ЗАГС Новосибирской области добавили, что с начала 2023 года зарегистрировали браки между иностранными гражданами из 23 стран, проживающими как в ближнем, так и дальнем зарубежье. Среди этих стран Швеция, Канада, Тунис, Куба, Иран, Египет, Франция, Корея, Германия, Бельгия, Судан, Нигерия, Китай, Израиль, Турция и Монголия.
Напомним, ранее нигериец Алани на суде обещал жениться на возлюбленной, чтобы остаться в Новосибирске. Его хотели выдворить из страны, когда он был отчислен из университета.