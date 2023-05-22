Это один из дальних выходов из метро на станции «Площадь Маркса» в сторону улицы Блюхера, на этом выходе расположены торговые центры, Альфа-банк, ресторан Шашлыкоff. Именно этот выход используют новосибирцы для пересадки на автобусы и трамваи — здесь расположены остановки общественного транспорта.