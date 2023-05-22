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Вход на станцию «Площадь Маркса» будет закрыт по вечерам

22 мая 2023, 07:41
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Торговый центр "Грани" готовится к открытию
Пресс-служба МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» разместила информацию для пассажиров о закрытии входа №4 на станции «Площадь Маркса» после 21.00.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена 22 мая начнут действовать ограничения в работе входа №4 на станции метро «Площадь Маркса». Вход будет открываться в 5.45 и закрываться в 21.00. Такой режим работы продлится до 5 июня, он связан необходимостью проведения строительных работ в примыкающем к торговому центру «Грани» подземному переходу.

Это один из дальних выходов из метро на станции «Площадь Маркса» в сторону улицы Блюхера, на этом выходе расположены торговые центры, Альфа-банк, ресторан Шашлыкоff. Именно этот выход используют новосибирцы для пересадки на автобусы и трамваи — здесь расположены остановки общественного транспорта.

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#Ольга Храмушкина#Новосибирское метро#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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