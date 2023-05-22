Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:50
Как сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена 22 мая начнут действовать ограничения в работе входа №4 на станции метро «Площадь Маркса». Вход будет открываться в 5.45 и закрываться в 21.00. Такой режим работы продлится до 5 июня, он связан необходимостью проведения строительных работ в примыкающем к торговому центру «Грани» подземному переходу.
Это один из дальних выходов из метро на станции «Площадь Маркса» в сторону улицы Блюхера, на этом выходе расположены торговые центры, Альфа-банк, ресторан Шашлыкоff. Именно этот выход используют новосибирцы для пересадки на автобусы и трамваи — здесь расположены остановки общественного транспорта.
Новосибирск будет закупать новые вагоны для метрополитена в Белоруссии.