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Cтрашные сказки прочтут в областной библиотеке в Новосибирске в ходе Библионочи-2023

23 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI
В областной научной библиотеке будет интересно и взрослым, и детям

Страшные сказки, квесты и пижама-пати: что ждать от Библионочи-2023 в Новосибирске

Чтение страшных сказок, просмотр диафильмов в пижамах и литературные квесты приготовили в Новосибирской государственной областной научной библиотеке для посетителей Библионочи

В рамках всероссийской акции «Библионочь-2023» в Новосибирской государственной областной научной библиотеке пройдет «чтение страшных сказок в темноте». Отрывки из произведений писателей Усачева и Успенского будет читать актриса  Первого театра Дарья Трапезникова. Кроме того, пройдут мастер-классы от Новосибирского театра кукол и пижама-пати с просмотром советских диафильмов. Пижамы директор библиотеки Светлана Тарасова предлагает приносить с собой, а места для переодевания в библиотеке обеспечат.

«Сердцем Библионочи будет квест-комната. В эту комнату можно войти, а выйти из нее уже будет сложно, потому что нужно будет разгадать квест, который составлен по произведениям «Алиса в стране чудес», «Маленький принц» и нашего сказочника Магалифа «Ловушка для Типтика», - рассказала Светлана Тарасова в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Акция «Библионочь-2023» пройдет в субботу, 27 мая, начало программы в 18.00, добавила Тарасова.

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