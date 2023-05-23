В рамках всероссийской акции «Библионочь-2023» в Новосибирской государственной областной научной библиотеке пройдет «чтение страшных сказок в темноте». Отрывки из произведений писателей Усачева и Успенского будет читать актриса Первого театра Дарья Трапезникова. Кроме того, пройдут мастер-классы от Новосибирского театра кукол и пижама-пати с просмотром советских диафильмов. Пижамы директор библиотеки Светлана Тарасова предлагает приносить с собой, а места для переодевания в библиотеке обеспечат.