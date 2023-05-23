Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
В рамках всероссийской акции «Библионочь-2023» в Новосибирской государственной областной научной библиотеке пройдет «чтение страшных сказок в темноте». Отрывки из произведений писателей Усачева и Успенского будет читать актриса Первого театра Дарья Трапезникова. Кроме того, пройдут мастер-классы от Новосибирского театра кукол и пижама-пати с просмотром советских диафильмов. Пижамы директор библиотеки Светлана Тарасова предлагает приносить с собой, а места для переодевания в библиотеке обеспечат.
«Сердцем Библионочи будет квест-комната. В эту комнату можно войти, а выйти из нее уже будет сложно, потому что нужно будет разгадать квест, который составлен по произведениям «Алиса в стране чудес», «Маленький принц» и нашего сказочника Магалифа «Ловушка для Типтика», - рассказала Светлана Тарасова в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Акция «Библионочь-2023» пройдет в субботу, 27 мая, начало программы в 18.00, добавила Тарасова.