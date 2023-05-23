В Новосибирске начали экстренно ремонтировать мост через Тулу

По просьбам горожан 11 мая журналист сайта направила запрос в мэрию с просьбой рассказать, когда мост начнут ремонтировать. Уже 12 мая из муниципалитета в редакцию пришло обратное письмо с просьбой дать отсрочку на ответ до конца месяца. А спустя несколько дней наши читатели сообщили, что мост через Тулу начали ремонтировать.