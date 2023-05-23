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В Новосибирске начали экстренно ремонтировать мост через Тулу

23 мая 2023, 09:42
Фото: atas.info
Ремонт «Тульского» моста начали в Новосибирске
Старинный мост через реку Тулу, «Тульский», как его прозвали в народе, начали капитально ремонтировать в Новосибирске. Работы начались буквально через неделю после запроса редакции Atas.info в мэрию о сроках ремонта.

Мост через Тулу на улице Петухова является одним из самых старинных и проблемных в мегаполисе – год постройки 1962-й. Последний раз его ремонтировали в 90-х годах.

Городские власти даже проводили аукцион на разработку проекта ремонта моста осенью 2022 года и обещали начать работы сразу же после одобрения сметы. Поторопиться было необходимо так, как уже третий год переправа считается аварийной и опасной.

В начале мая 2023 года в редакцию Atas.info начали поступать жалобы на плохое состояние «Тульского» моста. Ежедневно водители застревали в жутких пробках, попадали в ДТП и портили автомобили на колеях.

«По мосту ездят больше 2 тысяч людей каждый день с Затулинки, Акатуйского жилмассива. Ямы и трещины уже достигли 20 см и ехать больше 10 км/ч просто невозможно. Из-за этого мы встаем в дикие пробки», - пожаловалась местная жительница Анастасия.

По просьбам горожан 11 мая журналист сайта направила запрос в мэрию с просьбой рассказать, когда мост начнут ремонтировать. Уже 12 мая из муниципалитета в редакцию пришло обратное письмо с просьбой дать отсрочку на ответ до конца месяца. А спустя несколько дней наши читатели сообщили, что мост через Тулу начали ремонтировать.

Фото: atas.info
«Ремонт идет уже дней 5. Пригнали технику и рабочих – дело пошло. Вдоль дороги установили знак «Ремонт моста через реку Тулу». Заказчик – МКУ «Гормост», подрядчик – ООО «МТ-Строй». Проезжую часть пока почти не трогали, начали с тротуара», - рассказала сибирячка.

Примечательно, что, судя по информации на знаке, ремонт моста через Тулу стартовал аж 30 марта, а завершить его планируют до 20 октября 2023 года. Всего залатают от ям и приведут в порядок 138 метров дорожного полотна.

Редакция Atas.info сейчас ждет ответ от мэрии Новосибирска по вопросам сроков ремонта и старого моста, расположенного под «Тульским», который тоже нуждается в реновации много лет. Мы продолжаем следить за этим событием.

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