Второй уважительной причиной неявки по повестке на военные сборы являются серьезные заболевания или смерть родственников — родителей, детей, как родных, так и усыновленных, жены, родных братьев или сестер, бабушек и дедушек. Все причины должны иметь документальное подтверждение — справки, больничные листы или другие документы.