Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Кроме обстоятельство непреодолимой силы, не зависящей от воли человека, есть ряд причин, которые согласно п. 2 ст. 7 Закона N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» освобождают от ответственности при неявке по повестке. О них рассказал полковник юстиции запаса из Новосибирска, ветеран боевых действий Дмитрий Гальченко.
В первую очередь это физические причины, которые значительно затрудняют прохождение военных сборов или делают это невозможным. В законе эти причины обозначены как «заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности».
Второй уважительной причиной неявки по повестке на военные сборы являются серьезные заболевания или смерть родственников — родителей, детей, как родных, так и усыновленных, жены, родных братьев или сестер, бабушек и дедушек. Все причины должны иметь документальное подтверждение — справки, больничные листы или другие документы.
Кроме того, какие-либо другие причины тоже могут быть признаны уважительными, если их признает комиссия по постановке на воинский учет, суд или призывная комиссия.
В Новосибирской области планируется провести учебные военные сборы, жители области уже начали получать первые повестки.