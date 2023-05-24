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Не только форс-мажор: полковник юстиции об уважительных причинах неявки по повестке

24 мая 2023, 05:12
Фото: Антон Засимов / 1MI
В Новосибирской области
Существует всего три уважительных причины, обозначенных в законе «О воинской обязанности и военной службе», их перечислил и прокомментировал полковник юстиции запаса из Новосибирска Дмитрий Гальченко.

Кроме обстоятельство непреодолимой силы, не зависящей от воли человека, есть ряд причин, которые согласно п. 2 ст. 7 Закона N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» освобождают от ответственности при неявке по повестке. О них рассказал полковник юстиции запаса из Новосибирска, ветеран боевых действий Дмитрий Гальченко.

В первую очередь это физические причины, которые значительно затрудняют прохождение военных сборов или делают это невозможным. В законе эти причины обозначены как «заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности».

Второй уважительной причиной неявки по повестке на военные сборы являются серьезные заболевания или смерть родственников — родителей, детей, как родных, так и усыновленных, жены, родных братьев или сестер, бабушек и дедушек. Все причины должны иметь документальное подтверждение — справки, больничные листы или другие документы.

Кроме того, какие-либо другие причины тоже могут быть признаны уважительными, если их признает комиссия по постановке на воинский учет, суд или призывная комиссия.

Полковник юстиции прокомментировал военные сборы в Новосибирской области
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В Новосибирской области планируется провести учебные военные сборы, жители области уже начали получать первые повестки.

#Ольга Храмушкина#Повестка#Военные сборы#Общество#Спецоперация
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