Новосибирский рецидивист ударил подростка в челюсть и получил условный срок

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как сообщает precedent. tv, ссора произошла из-за хулиганства парня. Подросток долгое время кидал камни на балкон квартиры мужчины в доме по улице Волховской. Решив разобраться с хулиганом, новосибирец подкараулил мальчика у магазина и сделал ему замечание. После этого они начали спорить и осужденный ударил ребенка кулаком в лицо, сломав тому челюсть.
В ходе следственных действий выяснилось, что борец за справедливость неоднократно судим за грабежи и разбой. В суде мужчина получил год и шесть месяцев условно с испытательным сроком. На этот период рецидивист должен регулярно отмечаться у участкового и не менять место жительства.