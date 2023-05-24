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Новосибирский рецидивист ударил подростка в челюсть и получил условный срок

24 мая 2023, 07:43
Фото: 1MI
Мужчина сломал подростку челюсть

В Новосибирске рецидивисту дали условный срок за сломанную челюсть

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, избившему в апреле прошлого года четырнадцатилетнего подростка. До этого мальчик мог кидать тому камни на балкон.

Как сообщает precedent. tv, ссора произошла из-за хулиганства парня. Подросток долгое время кидал камни на балкон квартиры мужчины в доме по улице Волховской. Решив разобраться с хулиганом, новосибирец подкараулил мальчика у магазина и сделал ему замечание. После этого они начали спорить и осужденный ударил ребенка кулаком в лицо, сломав тому челюсть.

 В ходе следственных действий выяснилось, что борец за справедливость неоднократно судим за грабежи и разбой.  В суде мужчина получил год и шесть месяцев условно с испытательным сроком. На этот период рецидивист должен регулярно отмечаться у участкового и не менять место жительства.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Избиение#Подросток
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