Новосибирский рецидивист ударил подростка в челюсть и получил условный срок

Как сообщает precedent. tv, ссора произошла из-за хулиганства парня. Подросток долгое время кидал камни на балкон квартиры мужчины в доме по улице Волховской. Решив разобраться с хулиганом, новосибирец подкараулил мальчика у магазина и сделал ему замечание. После этого они начали спорить и осужденный ударил ребенка кулаком в лицо, сломав тому челюсть.