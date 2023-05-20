«Что будет, когда подрастут»: в Новосибирске подростки избили прохожего в гипсе

По словам женщины, сначала на мужчину нецензурно ругались и унижали. После этого мужчину ударили, тот упал на землю и больше не шевелился. Дальше подростки заметили взрослого родственника и пошли за ним, весело смеясь. Тот, возможно, является кандидатом в мастера спорта по боксу.