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«Что будет, когда подрастут»: в Новосибирске подростки избили прохожего в гипсе

20 мая 2023, 09:08
Фото: ВК / АСТ-54
Подростки напали на мужчину

В Новосибирске группа подростков напала на прохожего с рукой в гипсе

В Новосибирске произошел неприятный инцидент. Группа подростков по неизвестным причинам избила прохожего. У мужчины была загипсована правая рука.
«Вчера на Чемском стала свидетелем агрессивного, неуправляемого поведения двенадцатилетних подростков в отношении пьяного мужчины,Он в два, а то и в три раза меньше их, еще и с загипсованной правой рукой был, то есть угрозы не представлял никакой», - указано в посте в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам женщины, сначала на мужчину нецензурно ругались и унижали. После этого мужчину ударили, тот упал на землю и больше не шевелился. Дальше подростки заметили взрослого родственника и пошли за ним, весело смеясь.  Тот, возможно, является кандидатом в мастера спорта по боксу.

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Только после этого прохожие оказали избитому помощь и вызвали медиков. «Боюсь представить, что будет, когда малыши подрастут», - сетует сибирячка.

В полиции уже отреагировали на произошедшее.

«Сообщений по данному факту в полицию не поступало. По информации, выявленной в сети Интернет, проводится проверка. Обстоятельства и лица, причастные к данному инциденту, устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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