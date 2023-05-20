«Что будет, когда подрастут»: в Новосибирске подростки избили прохожего в гипсе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
«Вчера на Чемском стала свидетелем агрессивного, неуправляемого поведения двенадцатилетних подростков в отношении пьяного мужчины,Он в два, а то и в три раза меньше их, еще и с загипсованной правой рукой был, то есть угрозы не представлял никакой», - указано в посте в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам женщины, сначала на мужчину нецензурно ругались и унижали. После этого мужчину ударили, тот упал на землю и больше не шевелился. Дальше подростки заметили взрослого родственника и пошли за ним, весело смеясь. Тот, возможно, является кандидатом в мастера спорта по боксу.
Только после этого прохожие оказали избитому помощь и вызвали медиков. «Боюсь представить, что будет, когда малыши подрастут», - сетует сибирячка.
В полиции уже отреагировали на произошедшее.
«Сообщений по данному факту в полицию не поступало. По информации, выявленной в сети Интернет, проводится проверка. Обстоятельства и лица, причастные к данному инциденту, устанавливаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.