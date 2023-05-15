Не поделили парня: школьница жестко избила подругу на камеру под Новосибирском

Posted Сегодня, 01:31
Published Сегодня, 01:31
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Видео было опубликовано в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» 14 мая. Знакомые рассказали в комментариях, что раньше девушки дружили, а поругались, когда старшая начала распространять нелестные слухи о младшей.
«Вероятно, они не поделили парня. Одна из них недавно вступила в отношения. Похоже, другая заревновала подругу», - сообщают знакомые сибирячек.
В записи видно, что подрались девочки очень жестко. Однако после они нашли общий язык и поговорили. Никто из них в больницу не обращался.
Напомним, в начале мая 2023 года школьники в Сокуре под Новосибирском жестоко избили мальчика на камеру. Он обратился в больницу с жуткими травмами.