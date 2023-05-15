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Не поделили парня: школьница жестко избила подругу на камеру под Новосибирском

15 мая 2023, 01:31
Фото: 1MI
Девочки подрались на камеру под Новосибирском

Под Новосибирском 15-летняя школьница избила подругу на камеру

Драка между двумя школьницами произошла в городе Обь Новосибирской области. 15-летняя девочка избила свою 16-летнюю подругу, снимая на камеру.

Видео было опубликовано в группе «Город Обь Онлайн» во «ВКонтакте» 14 мая. Знакомые рассказали в комментариях, что раньше девушки дружили, а поругались, когда старшая начала распространять нелестные слухи о младшей.

«Вероятно, они не поделили парня. Одна из них недавно вступила в отношения. Похоже, другая заревновала подругу», - сообщают знакомые сибирячек.

В записи видно, что подрались девочки очень жестко. Однако после они нашли общий язык и поговорили. Никто из них в больницу не обращался. 

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Напомним, в начале мая 2023 года школьники в Сокуре под Новосибирском жестоко избили мальчика на камеру. Он обратился в больницу с жуткими травмами. 

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#Алина Шефер#Нападение#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Драка#Дети
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