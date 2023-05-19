В Новосибирске водитель жестко избил пешехода из-за замечания

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
Драка произошла возле остановки общественного транспорта «Прокатная». Водитель на «Патриоте» решил объехать пробку по рельсам – это возмутило проходящего мимо парня. Он сделал замечание сибиряку и попал под горячую руку.
«Парень ударил по капоту автомобиля и тогда водитель вышел, чтобы с ним разобраться. Они вцепились друг в друга – пинали, били кулаками», - рассказали читатели Atas.info.
По словам очевидцев, драку разняла женщина, которая ждала трамвай на остановке. Она схватила одного из дебоширов и вытянула за штаны из потасовки.