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В Новосибирске водитель жестко избил пешехода из-за замечания

19 мая 2023, 05:49
Фото: "ЧП Новосибирск"/ВК
Водитель-нарушитель избил недовольного пешехода в Новосибирске
Водитель, который ехал по трамвайным путям на машине, напал на пешехода в Новосибирске. Пострадавший сделал мужчине замечание.

Драка произошла возле остановки общественного транспорта «Прокатная». Водитель на «Патриоте» решил объехать пробку по рельсам – это возмутило проходящего мимо парня. Он сделал замечание сибиряку и попал под горячую руку.

«Парень ударил по капоту автомобиля и тогда водитель вышел, чтобы с ним разобраться. Они вцепились друг в друга – пинали, били кулаками», - рассказали читатели Atas.info.

По словам очевидцев, драку разняла женщина, которая ждала трамвай на остановке. Она схватила одного из дебоширов и вытянула за штаны из потасовки.

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#Алина Шефер#Нападение#Драка#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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