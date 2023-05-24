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С начала года жители области получили 2,7 млрд рублей выплат по больничным

24 мая 2023, 08:32
Фото: 1MI
Социальный фонд сообщил, какую суммы выплатили по больничным листам в Новосибирской области
Выплаты больничных в проактивном режиме, без обращения в Социальный фонд, получили более 150 тысяч жителей Новосибирской области.

Как сообщает отделение Социального фонда по Новосибирской области, общая сумма, выплаченная жителям области по больничным листам составила 2,7 млрд рублей. Более 150 человек получили выплаты, в среднем по одному больничному было выплачено около 18 000 рублей.

Размер больничного пособия зависит от стажа и среднего заработка за два года работы до даты выхода на больничный. Если стаж более 8 лет, больничный выплачивается в размере средней заработной платы. 80% от средней заработной платы получат те, у кого стаж от 5 до 8 лет, при меньшем стаже выплаты будут в размере 60% от средней заработной платы.

Проактивный режим выплат пособий означает, что ни сотрудник, ни работодатель не обращается в Социальный фонд, процесс начисления и выплаты отслеживается в приложении «Социальный навигатор» на сайте Социального фонда.

Новые правила оформления больничных в 2023 году: кому будут платить больше
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Стали известны новые правила оформления больничных в 2023 году. Кроме больничных Социальный фонд начисляет еще ряд выплат в проактивном режиме, без заявления.

#Ольга Храмушкина#Больничный#Социальный фонд#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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