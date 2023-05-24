Размер больничного пособия зависит от стажа и среднего заработка за два года работы до даты выхода на больничный. Если стаж более 8 лет, больничный выплачивается в размере средней заработной платы. 80% от средней заработной платы получат те, у кого стаж от 5 до 8 лет, при меньшем стаже выплаты будут в размере 60% от средней заработной платы.