Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Как сообщает отделение Социального фонда по Новосибирской области, общая сумма, выплаченная жителям области по больничным листам составила 2,7 млрд рублей. Более 150 человек получили выплаты, в среднем по одному больничному было выплачено около 18 000 рублей.
Размер больничного пособия зависит от стажа и среднего заработка за два года работы до даты выхода на больничный. Если стаж более 8 лет, больничный выплачивается в размере средней заработной платы. 80% от средней заработной платы получат те, у кого стаж от 5 до 8 лет, при меньшем стаже выплаты будут в размере 60% от средней заработной платы.
Проактивный режим выплат пособий означает, что ни сотрудник, ни работодатель не обращается в Социальный фонд, процесс начисления и выплаты отслеживается в приложении «Социальный навигатор» на сайте Социального фонда.
Стали известны новые правила оформления больничных в 2023 году. Кроме больничных Социальный фонд начисляет еще ряд выплат в проактивном режиме, без заявления.