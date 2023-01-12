Максимальное время, в течение которого могут продлять больничный лист – 10 месяцев, исключение делают для людей с диагнозом туберкулез – один год. Что касается больничных листов, которые выписывают при беременности и родах, то здесь другой подход. Беременные могут рассчитывать на листок по нетрудоспособности со сроком действия 140 дней, если роды были сложными, его могут продлить до 156 дней. А вот если родилась двойня или малышей еще больше, то срок действия больничного составит 194 дня.