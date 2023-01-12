Правила оформления и выплат по листкам временной нетрудоспособности, утвержденные Минздравом России на 2023 год, предусматривают увеличение ставок оплаты за дни, пропущенные на работе из-за болезни. Изменяются правила выдачи больничных в случае, если взрослый вынужден ухаживать на заболевшим ребенком. Кроме того, на получение социального пособия теперь могут рассчитывать внештатники, занятые в рамках договора ГПХ.
В 2023 году максимальная ставка выплат во время болезни определена в размере 2736,99 рубля в день, в прошлом году - 2572,6 рубля в день. Но базовое правило начисления выплат, которые зависят от общего стажа сотрудника и его зарплаты, не изменилось.
Максимальные выплаты положены сотрудникам, имеющим более 8 лет официального трудового стажа. В таком случае выплаты по болезни будут составлять 100% от средней зарплаты. Однако максимальная сумма ограничена - потолок составляет 83 204 рублей в месяц.
При стаже от 5 до 8 лет пособие будут рассчитывать, исходя из 80% средней зарплаты, но не более 66 564 рублей, если стаж менее 5 лет, то полагаются выплаты в размере 60% заработка, месячный потолок в этом случае составит 49 932 рубля.
Средний заработок высчитывается исходя из данных за последние два года. Если таких данных нет, или полученная цифра окажется менее МРОТ, который с 1 января 2023 года в Новосибирской области составляет 16054 рубля на взрослого человека, то выплаты по больничному будут рассчитываться, исходя из этого параметра.
Важное нововведение: в 2023 году выплаты по болезни, в случае оформления листка нетрудоспособности, положены и работникам, занятым в рамках договора гражданско-правового характера. На них распространяются все нормы, перечисленные выше, но есть одно условие. В 2022 году их работодатель должен был заплатить за таких сотрудников страховых взносов в размере более, чем сумма, уплачиваемая с МРОТ.
Срок, который государство оплачивает родителям, ухаживающим за заболевшим ребенком, разнится в зависимости от возраста маленького пациента и тяжести болезни.
Если ребенку до 7 лет, до общее время оплачиваемого нахождения родителя на больном в течение года - 60 дней с общими диагнозами и до трех месяцев в случае тяжелых заболеваний из особого списка. При таком возрасте ребенка родитель получает пособие в размере 100% среднего заработка, невзирая на стаж.
При возрасте детей от 7 до 15 лет общий годовой лимит больничных 45 дней, первый 10 дней оплачивают в размере 100% заработка, последующие по 50% ставке. С 15 до 18 лет – срок больничного не более месяца за год и не более 7 дней за один раз.
Отдельные правила для родителей детей с любой группой инвалидности. Им разрешено находиться на больничном в течение 120 дней в году. А если речь идет об онкологическом заболевании или заражении ВИЧ-инфекцией, то никаких ограничений вообще не существует.
Что касается заболевания непосредственно самого взрослого человека, то минимальный срок, на который может быть оформлен листок нетрудоспособности, законодательством не определен. Максимальное время, на которое лечащий врач самостоятельно может выписать больничный – 15 дней. После этого срока, если выздоровление не наступило, решение о продлении больничного принимает врачебная комиссия.
Максимальное время, в течение которого могут продлять больничный лист – 10 месяцев, исключение делают для людей с диагнозом туберкулез – один год. Что касается больничных листов, которые выписывают при беременности и родах, то здесь другой подход. Беременные могут рассчитывать на листок по нетрудоспособности со сроком действия 140 дней, если роды были сложными, его могут продлить до 156 дней. А вот если родилась двойня или малышей еще больше, то срок действия больничного составит 194 дня.